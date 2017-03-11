







Diyet, çoğu kişinin hayatı boyunca belirli dönemlerde başvurduğu bir yöntem ancak hem kolay değil, hem de etrafta çok sayıda çelişkili söylemler var. Hangi yöntemi denerseniz deneyin ne diyet, ne de sonrasında sağlıklı beslenme için destek alabileceğiniz uygulamalar var.

Diyet ve Sağlıklı Beslenme Uygulamaları

Açıklamaları okuduğunuzda diyet son derece basit gibi görünse de aslında gerçekte bunu uygulamak zor olabilir. Uygulamalar sayesinde bilgi almak bir yana düzenli rutin gerçekleştirebilir, ilerleme durumunu takip edebilir ve motive olabilirsiniz.

DietBet









Uygulamanın amacı kilo verme konusunda sizleri motive etmek. Kullanıcılar mevcut ağırlıklarının ne kadarını kaybetmek istediklerini yüzde olarak belirtiyor ve oyunlara katılıyor. Hedefe ulaşanlar ortaya konulan ödülü kazanıyor. Eğer hedefe ulaşamazsanız sizin koyduğunuz para kazananlara gidiyor. Ortaya konulan para uygulamanın ilgi çekici olmasını sağlıyor ama belki de daha önemli olan kısmı sosyal tarafı. Çok sayıda kullanıcıyla birlikte hedef seçiyor ve yaptığınız iş sırasında kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Kazanacağınız para düşük olsa bile kazanmak size ayrı bir zevk veriyor olacak!

Diet Point

Şu ana kadar denediğiniz diyet planları işe yaramadı mı? 130 farklı plana erişme imkanı veren bu uygulamayı kullanarak seçim yapın ve yemek planlarınızla birleştirip bildirimler alın, alışverişe çıkmadan önce alacaklarınızın listesini elde edin. Bu sayede planlı biçimde hareket edip diyet planınız dışına çıkmayacak ve ara vermek zorunda kalmayacaksınız.











