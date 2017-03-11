







Mobil kullanıcılar iletişim için Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp gibi uygulamalara başvuruyor olsa da mobil internetin temel taşlarından biri internet tarayıcılar ve mobil uygulamaların olmadığı yerlerde iOS ile gelen Safari imdada yetişiyor.

iOS: En İyi İnternet Tarayıcıları

Elbette Safari dışında seçenekler de var ama belirli kullanıcılar Safari ile tatmin olabilir çünkü iCloud sayesinde diğer Apple cihazlarıyla eşleştirme gerçekleştiriyor, kötü bir tarayıcı değil ve masaüstüne site kısayolu ekleme gibi eşsiz özellikleri var. Gizli modda gezinti seçilebiliyor. Şimdi alternatif seçeneklere bakalım:

Chrome









Google fanları için en iyi seçenek. Aynı zamanda bu destekten ötürü çok popüler. Hızlı, yer imi ve geçmiş eşleştirme desteği var. Birden çok Google hesabı eklenebiliyor. Veri koruma modunda sınırlama yaparak mobil paketi kotalı olanlara avantaj sağlıyor.

Firefox

Mozilla fanatikleri için en iyi seçenek ve güçlü arama özellikleri içeriyor. iOS dünyasında yeni sayılabilecek tarayıcılardan biri ve nedense bazı performans sorunları var gibi görünüyor. Web sayfaları rakiplerden daha uzun sürede yükleniyor. Varsayılan arama motoru Google olsa da Amazon’dan DuckDuckGo’ya kadar çok sayıda seçeneği var.

Onion Browser

Gizliliğe önem verenlere hitap eden ve mobil cihazlardan Tor ağını kullanma imkanı veren Onion Browser diğer yandan yüzde yüz anonim kalma garantisi vermiyor. Siteler size ait IP, adres ve ISS bilgilerini görebiliyor. Filtreleri ve sansürleri aşabilirsiniz, çerezleri ve kodları engelleyebilirsiniz. Karanlık web’i ziyaret etme imkanınız da var.

Dolphin

Web gezintileri sırasında dokunmatik jestleri kullanmak istiyorsanız Dolphin bu alanda iddialı görünüyor. URL adresini açıp adres yazmak zorunuza geliyorsa ekrana el yazısı şeklinde kısayollar girerek önceden kayıtlı sitelerinizi açabilirsiniz. Sekme paylaşım, üçüncü parti sitelerda paylaşım, üçüncü parti eklentiler gibi özellikleri var.

Opera Mini

Veri kullanımı kotalı olanlar için ideal bir seçenek ve veri akışını en aza indirecek biçimde sıkıştırma gerçekleştiriyor. Bu sayede sayfaların yüklenmesi çok daha az zaman alıyor. Arzu ederseniz görsel kalitesini değiştirip sıkıştırma oranını ayarlayabilirsiniz. Hızlı arama menüsü de var.











