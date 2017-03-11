







Günümüzde dünyanın her yanında sürekli olarak kendi fotoğrafını çeken selfie düşkünleri karşımıza çıkıyor. İster sevin, ister nefret edin bu bir akım ve üreticilerin ön kameraları iyileştirdiği, flaş bile eklediği açık. Peki iPhone sahipleri bulanık selfie’leri nasıl engelleyebilir?

iOS: iPhone Selfie Çekimleri Bulanık Çıkmasın

Özçekim olarak telaffuz edilen selfie’lerde ön kameraya bakarken bir yandan da ekrana bakarak arka planda çıkan görüntüleri ayarlamak zor gelebilir. Ne de olsa ayna misali görüntüler tersine çıkar ve kullanıcılar selfie çekeyim derken zorlu anlar atlatabilir. Diğer yandan elbette iyi bir selfie çekebilmek için profesyonel fotoğraf eğitimi almanıza gerek yok. Sadece hizalama yapmanız ve en önemlisi titreşime izin vermemeniz gerekiyor. Son nesil akıllı telefonlarda ana kamerada titreşim kesme özelliği olsa da ön kameralarda henüz göremiyoruz. Size vereceğimiz ipucu sayesinde titreşim sonrasında doğan bulanık selfile’lere veda edebilirsiniz.









Tek yapmanız gereken iPhone ile gelen kulaklığı takmak ve ses ayar butonlarını deklanşör butonu gibi kullanmak. Normalde iPhone ses butonu bu işi gördüğü için kulaklığı takınca elleriniz rahat biçimde ses butonuna basabilirsiniz ve bu esnada telefon sallanmaz, bulanık çekim gerçekleşmez. Aynı zamanda telefonu uzakta tutsanız bile kulaklık kumandası üzerindeki butona rahatça erişebilirsiniz.









