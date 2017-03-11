







Moto Z Play akıllı telefonda Miracast’i etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Miracast bildiğiniz gibi kablosuz bağlantı üzerinden destekli monitör, TV ve Chromecast gibi donanımlara görüntü ve ses aktarımına olanak tanıyor. Moto Z Play akıllı telefonda Miracast’i etkinleştirmek cihazdaki görüntü ve sesi kolayca daha büyük bir ekrana aktarmanızı sağlayacak. Bu işlem için build.prop‘da birkaç düzenleme yapmanız gerekiyor. Metot XDA üyesi dedraks tarafından geliştirildi.

Moto Z Play Akıllı Telefonda Miracast’i Etkinleştirmek









Build.prop dosyası, cihazınızın ayarlarını ve yapı özelliklerini içeren bir sistem dosyası. Bu ayarlar cihazınızın üreticisine özgü ve Android sürümüne göre değişiyor. Bununla birlikte bu ayarların bazıları aynı Android sürümünü çalıştıran tüm cihazlarla aynı olabiliyor. Build.prop dosyasını düzenlemek için akıllı telefonda root erişiminin sağlanmış olması gerekiyor.

Anlatacağımız prosedür geliştiricisi dedraks ve farklı kullanıcılar tarafından test edilip onaylanmış durumda. Ancak işlemleri uygulamanız sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek bir sorundan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İşleme başlamadan önce akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamanız gerektiğini belirtmiştik. Aynı zamanda build.prop dosyasının orijinal halini yedeklemenizde de fayda var.

Öncelikle Google Play uygulama mağazasından ES File Explorer gibi bir dosya yöneticisi indirin.

ES File Explorer’ı çalıştırın.

Ayarların yer aldığı menüden Root Explorer ‘ı seçin. Super User erişimi için izin talep edilecektir, onay verin.

‘ı seçin. erişimi için izin talep edilecektir, onay verin. Mount File System ‘i işaretleyin ve uygulamanın ana ekranına dönün.

‘i işaretleyin ve uygulamanın ana ekranına dönün. Yine menüye erişin ve Local bölümünün altındaki Device ‘a dokunun.

bölümünün altındaki ‘a dokunun. System ‘e gidin.

‘e gidin. Buradan build.prop dosyasını bulun ve üzerine dokunun.

dosyasını bulun ve üzerine dokunun. Dosyayı açmak için ES Note Editor aracını kullanın.

aracını kullanın. Dosyadaki persist.debug.wfd.enable=0 satırını bulun ve bu kısmı persist.debug.wfd.enable=1 şeklinde düzenleyin.

satırını bulun ve bu kısmı şeklinde düzenleyin. Yaptığınız değişikliği kaydedin ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.







