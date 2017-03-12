Android: En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması




Android uyumlu En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması ile sizlerleyiz. Android işletim sistemli güncel akıllı telefonlarda çok başarılı kameralar bulunmakta. Gün içerisinde sürekli yazılı belge ve dökümanlarla uğraşıyorsanız bunları zaman zaman dijital ortama aktarma gereksinimi hissedebilirsiniz. Bir tarayıcıya sahip olmadığınız ortamlarda döküman taramak için akıllı telefonunuzdan yararlanmanız mümkün. Bu işlem için kullanılabilecek çok sayıda uygulama mevcut. Dilerseniz Android‘li akıllı telefonlar için geliştirilen En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android: En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması

CamScanner

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 1




Şu ana dek kullandığımız en iyi belge tarama uygulamalarından birisi olan CamScanner tıpkı adı gibi hayli havalı bir araç. Dilediğiniz belgeyi hızlı şekilde tarayabilir ve dilediğiniz formatta kaydedebilirsiniz. Ücretsiz olduğunu da belirtelim.

CamScanner -Phone PDF Creator
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CamScanner -Phone PDF Creator
Developer: INTSIG Information Co.,Ltd
Fiyat: Ücretsiz+

Docufy Scanner

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 2

Smart Document Scanner belge tarama, sonucu iyileştirme, PDF olarak kaydetme, JPEG dosyasını PDF’e dönüştürme, dökümanları çeşitli kanallarla arkadaşlarınıza / iş arkadaşlarınıza ulaştırmak için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama.

Docufy - Document Scanner App
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Docufy – Document Scanner App
Developer: Softxpert Inc (PDF Scanner App Developer)
Fiyat: Ücretsiz+

Genius Scan – PDF Scanner

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 3

Android kullanıcıları için geliştirilen başarılı bir uygulama daha. Araç ile çok sayfalı dökümanlarınızı kolayca tarayabilir ve JPEG ya da PDF dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Genius Scan - PDF Scanner
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Genius Scan – PDF Scanner
Developer: The Grizzly Labs
Fiyat: Ücretsiz+

TurboScan Free: PDF scanner

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 4

Bu ücretsiz uygulama ile belgeleri kolayca tarayabilir ve PDF formatında kaydedebilirsiniz. Dökümanlar, resmi belgeler, notlar, beyaz tahtalardaki içerikleri kolayca çoklu sayfalar içerecek şekilde dijital ortama aktarabilirsiniz.

TurboScan: PDF scanner
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TurboScan: PDF scanner
Developer: Piksoft Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Camera 2 PDF Scanner Creator

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 5

Camera 2 PDF Scanner Creator ile önemli belgelerinizi akıllı telefonunuzu kullanarak kolayca tarayabilirsiniz. Araç Google Play’den indirebileceğiniz, sınırsız bulut depolama alanı sunan en iyi ücretsiz uygulamalardan birisi konumunda.

Camera 2 PDF Scanner Creator
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Camera 2 PDF Scanner Creator
Developer: Camera 2 PDF
Fiyat: Ücretsiz

SimplyScan: PDF Camera Scanner

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 6

SimplyScan çok yeni ve oldukça hafif bir mobil döküman tarayıcı uygulaması. Uygulama basitlik ve sadelik hedeflenerek geliştirilmiş; dökümanlar kolayca taranıp organize edilebiliyor. PDF, fotoğraf ya da ZIP arşivi oluşturma seçenekleri sunuyor.

SimplyScan: PDF Camera Scanner
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SimplyScan: PDF Camera Scanner
Developer: App Holdings
Fiyat: Ücretsiz

Office Lens

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 7

Office Lens ile belge ve beyaz tahtalardaki içerikleri kolayca tarayabilir, kırpabilir ve görüntüyü iyileştirebilirsiniz. İçerikleri PDF, Word, PowerPoint dosyası şeklinde kaydedebilir; görüntüleri OneNote ya da OneDrive’a aktarabilirsiniz.

Office Lens
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Office Lens
Developer: Microsoft Corporation
Fiyat: Ücretsiz

Tiny Scanner – PDF Scanner App

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 8

Uygulama ile döküman, fotoğraf, mektup, rapor gibi aklınıza gelen hemen her türden basılı içeriği dijital ortama aktarmanız mümkün. Hayli hafif bir uygulama ve tasarımı hem akıllı telefon hem de tabletlerle iyi düzeyde uyum gösteriyor.

Tiny Scanner - PDF Scanner App
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Tiny Scanner – PDF Scanner App
Developer: Appxy
Fiyat: Ücretsiz+

Fast Scanner: Free PDF Scan

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 9

Fast Scanner Android işletim sistemli akıllı telefonunuzu çok sayfalı dökümanları tarayabilen bir cihaza dönüştürüyor. Taramanın ardından belgeyi e-posta ile gönderebilir ya da çıktısını alabilirsiniz. PDF oluşturup bu belgeyi dilediğiniz uygulama ile görüntüleyebilirsiniz.

Fast Scanner : Free PDF Scan
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Fast Scanner : Free PDF Scan
Developer: CoolMobileSolution
Fiyat: Ücretsiz+

PDF Pocket Scanner

Android En İyi 10 Döküman Tarama Uygulaması 10

Uygulama ile akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak tarama yapabilir ya da fotoğraflardaki belgeleri PDF’e dönüştürebilirsiniz. Herhangi bir sınırlama içermiyor, dilediğiniz sayıda PDF dosyası oluşturabiliyorsunuz.

PDF Pocket Scanner (OCR)
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PDF Pocket Scanner (OCR)
Developer: DKApps.net
Fiyat: Ücretsiz





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