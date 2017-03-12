







İster akıllı olmayan bir telefondan, isterse de Android dışındaki işletim sistemlerini içeren bir diğer platformdan geçiş yapıyorsanız, Google imzalı Android işletim sistemindeki belirli özellik ve yapılar sizlere yabancı gelebilir.

Android: İlk Akıllı Telefonla Yapılmaması Gerekenler

Kulağınıza Android kullanımıyla ilgili çok sayıda tavsiye gelmiş olabilir. Bunların bazıları şehir efsaneleri olabileceği gibi fayda yerine zarar getirebilir. Siz en iyisi bizden gelen önerilere kulak verin…

Güncelleme Almayan Telefonları Seçmeyin

Maalesef güncellemeler söz konusu olduğunda Android ekosistemi zayıf çünkü çok sayıda üretici var ve Android işletim sisteminin cihazlardaki çalışma şeklinden ötürü güncellemelerin hazır edilmesi epey zaman alıyor ve masraf doğuruyor. En sık güncellenenler Nexus ve Pixel modelleri. Diğerlerinde güncellemeler için aylarca bekleniyor. Samsung gibi büyük üreticiler bile amiral gemilerine öncelik verip diğerlerini bekletiyor ya da arka plana itiyor. Ayrıca performansın yeterli olmadığı düşünülürse de güncellemelere son veriliyor.

Araştırmadan Uygulama Kurmayın

Uygulama kurmadan önce gözü kapalı butona basmayın. Yorumları okuyun ve puanlarına bakın. İlgili alana yönelik bulduğunuz ilk uygulamayı kurmayın, benzerleriyle kıyaslayın. Bazıları gereksiz reklam içeriyor ya da çökme yaşatıyor olabilir. Ayrıca sorulan izinlere de dikkat etmelisiniz.

Facebook Uygulamalarını Kurmayın

Bunları kurup hareket halinde durum atabilirsiniz ama bataryanızı tüketirler ve çok sayıda izin alarak sıkıntı yaratırlar. Üçüncü parti alternatiflere göz atmanızı öneriyoruz. Bazıları internet tarayıcı ile bağlanmayı seçebilir ama o kadar akıcı sonuç almayacağınızı şimdiden belirtelim.

Uygulama Sonlandırıcılar ve Batarya Dopingi Gereksiz

Telefonunuz uygulama kurdukça yavaşlıyorsa uygulama sonlandırıcı uygulamalara bel bağlamayın. Bunlar sadece anlık olarak RAM boşaltır ve Android kısa süre içinde tekrar boş belleği doldurur. Yönetimi kendi gerçekleştirdiği için bu uygulamalar getiri sağlamaz. Batarya doping uygulamaları da benzer biçimde arka plandaki işlemleri kontrol ettiğini söylese de çoğu asla güncellenmiyor ve yeni Android sürümleriyle beklenen sonucu vermiyor.

Kişiler Listesini Telefonla Sınırlamayın

Eklediğiniz kişileri telefon belleğinde değil Google hesabında tutun. Böylece cihazlarınız arasında eşleşme olur ve fabrika ayarına dönseniz de listeniz silinmez.

Ekran Kilidi Şart

Telefonunuzda onca bilginiz ve erişime açık uygulamanız var. Asla ekran kilidi eklemeden kullanmayın!

Gereksiz Yere Root Almayın

Başkaları yapıyor diye root almanıza gerek yok. Yeni nesil Android ve uygulamalarla artık root çok nadir gerekiyor. Sadece şart olduğunda ve detaylı biçimde araştırdıktan sonra alın.









