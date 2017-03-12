







Android‘li akıllı telefonlarda silinen ve kaybolan verileri kurtarmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android telefonunuzda dikkatsizlik sonucu önemli kişisel dosyalarınızı silmiş olabilirsiniz. Anlamlandıramadığınız birtakım durumlar sonucunda verileriniz ortadan kaybolmuş olabilir. Bu gibi durumlarda silinen ve kaybolan verileri kurtarmak için EaseUS MobiSaver for Android uygulamasından yardım almanız mümkün.

Android: Silinen ve Kaybolan Verileri Kurtarmak

Yazılımın deneme versiyonunu buradan indirebilirsiniz. Tüm özelliklerinden etkin şekilde faydalanabilmek adına ücretli versiyona geçişi değerlendirmenizde fayda var.

Kurulum oldukça basit. Kurulum dosyasını indirdikten sonra çift tıklayın. Sırasıyla Next, Agree ve Install butonlarını kullanın. Kurulum sırasında sisteme herhangi bir eklenti, yazılım ya da araç çubuğu kurulmamakta. Paket oldukça temiz durumda.

Kurulumun ardından yazılımı çalıştırın. Bu ekranla karşılaşacaksınız.









Akıllı telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın. Bu aşamada mavi renkteki Start butonuna tıklayın.

Eğer Android’li akıllı telefonunuzda USB Debugging / USB Hata Ayıklama özelliği etkin durumda değilse yazılımda bu şekilde bir uyarı alacaksınız.



Bu özelliği etkinleştirmek için Android telefonunuzda Settings > Developer Options > USB debugging (Ayarlar – Geliştirici Seçenekleri – USB Hata Ayıklama) yolunu izlemeniz ve ilgili kutucuğu işaretlemeniz yeterli. Karşınıza gelen uyarı mesajı penceresindeki OK butonuna dokunun.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağladığınızda bu ekranı göreceksiniz. Uyarıdan da anlaşılabileceği üzere tam tarama yapabilmek için root erişimine ihtiyaç duyulmakta.

İşleme başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz tavsiye ediliyor. Mavi renkteki Backup seçeneğine tıklayın.

Akıllı telefonunuzda bu ekranı göreceksiniz. Evet, uygulama Android’in doğal yedekleme özelliğini kullanıyor. Yedeğinizi koruma altına almak için bir parola girebilir ya da bu seçeneği görmezden gelebilirsiniz. BACK UP MY DATA butonunu kullanın.

Yedekleme işlemi tamamlandığında masaüstü yazılımında beliren GO butonuna tıklayın.

Şimdi cihazınızda kaybolan ve silinen veriler için tarama gerçekleştiriliyor.

Geri kurtarılabilecek ögeler arayüzde görüntülenmekte. EaseUS MobiSaver for Android yazılımının ücretsiz versiyonu yalnızca kurtarılabilecek ögeleri listeliyor, verileri kurtarmak istiyorsanız yazılımın ücretli versiyonunu satın almanız talep ediliyor.











