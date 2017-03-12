







Akıllı telefonlar artık sadece aramalar için değil çok daha fazla sayıda işlem için kullanılabiliyor. Daha doğrusu kişisel asistanlara dönüştüler diyebiliriz.

Android: Siri Alternatifleri

Apple, bu alandaki devrimsel Siri asistanıyla yeni bir çağ başlattı. Google ise Google Now ile cevap verdi. Microsoft yerinde durmadı ve Cortana’yı bizlerle tanıştırdı. Yeni bir akım var ve sonu gelecek gibi görünmüyor. Apple iOS yüklü cihazlarda Siri, Google Android yüklü cihazlarda Now ve Microsoft Windows yüklü cihazlarda Cortana standart geliyor. Peki hangisi daha başarılı?

Google Now

Gmail kullanıcıları, Hangout kullananlar ve YouTube izleyicileri Google’a epey bilgi verdiler. Arama geçmişine bağlı öneriler sunan Google Now, evden işe yol durumu ve trafik gibi bilgiler verebiliyor. Yakın gelecekteki hava durumunu gösterebiliyor. Android Marshmallow sürümüyle birlikte diğer uygulamaların içinden içeriğe bağlı içerik sunabilir hale geldi. Etkili olmasını sağlayansa sesli komut sistemi ve makine öğrenme teknolojisi. Sadece kelimeleri anlamıyor, sorunuzu tahmin ediyor.

Cortana

En büyük cazibesi farklı platformlarda kullanılabilmesi. Windows 10 ile kullanıcılara sunulmuştu. PC’nize sesli komutlar verebilirsiniz. Google Now buna olanak vermiyor. Sesli olarak Google araması yapabilirsiniz ama kişisel asistandan ziyade arama motoruna konuşur gibi hissedeceksiniz.

Robin

Geliştiricilere bakılırsa Robin, doğrudan Siri rakibi olacak biçimde geliştirilmiş. Android kullanıcıları Siri’yi bilmediği için Google Now ile Robin kıyaslanırsa bilgi merkezinden çok sürüş yardımcısı denebilir.

Dragon Mobile Assistant

İşletmelere hitap eden bir seçenek istiyorsanız gizlilik alanına önem veren Dragon Mobile Assistant var. Sesli dikte uygulamasını geliştiren Nuance’ın geliştirdiği bu seçenekte Hello Dragon diyerek emir verebilirsiniz. Hava durumu, genel sorular sorabilir ve e-posta gönderebilirsiniz.

Jarvis

Avantajı Android Wear ile de uyumlu olması. Akıllı saat sahipleri için iyi bir Google Sesli arama alternatifi. Müzik çalar kontrolü, flaşı yakıp telefonu fener gibi kullanma türünden işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Smart Voice Assistant

Belirli sesli komutlar verebileceğiniz gibi size özel komutlar da atayabilirsiniz. Kullanıcı listesine ve belirli telefon numaralarına özel isimler atayabilirsiniz. Arka planda işleyen uygulama her an sizden gelen komutları anlıyor. Tek kişilik ekibin ürünü olduğundan rakip seçenekler kadar başarılı görünmeyebilir.











