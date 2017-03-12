







iOS 10‘da Ayarlar menüsünde uygulama listesinin görünmemesi sorunu ve çözümünü ele alıyoruz. Apple ve iOS mobil işletim sisteminin artık yenilikçi olmadığı yönünde genel eleştiriler var. Apple’ın masaüstü ve mobil işletim sistemlerinde sunduğu özellikler artık kullanıcıları pek de heyecanlandırmıyor. Kimi kullanıcılar masaüstü ve mobil cihazlara yapılan donanımsal eklemeler ve güncellemelerin yalnızca ürün satışlarını artırmaya yönelik olduğunu belirtiyor. Bu görüşleri kabul ediyor olabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz ancak şöyle bir gerçek var: iOS son yıllarda daha fazla bug / hata içeriyor. Bu bug’lardan birisi de Ayarlar menüsünde uygulama listesinin görünmemesi. Dilerseniz bu sorunla karşılaştığınızda çözüm için izleyebileceğiniz adımları anlatalım.

iOS 10: Ayarlar Menüsünde Uygulama Listesinin Görünmemesi Sorunu









Bekleyin

Şüphesiz uygulaması en kolay yöntem bu. Settings / Ayarlar menüsünü açın ve sosyal medya hesaplarının ayarlarının bulunduğu bölüme kaydırma yapın. Uygulama listesi yüklenmiyorsa bir süre bekleyin. Eski iPhone modellerinde listenin belirmesi biraz zaman alabilir.

Ayarlar Menüsünden Çıkın

Settings / Ayarlar menüsünden çıkın. Ana ekran butonuna çift basarak uygulamalar arası geçiş yapmayı sağlayan arayüzü görüntüleyin. Buradan Ayarlar uygulamasını sonlandırın. Sonra Ayarlar menüsünü tekrar çalıştırın. Uygulamaların belirmesi için bir süre bekleyin.

Cihazı Kapatın ve Açın

iPhone’u kapatın ve tekrar açın. Bu çok eski bir yöntem fakat çoğu durumda işe yaradığını göreceksiniz. Çeşitli cihazlardaki çok sayıda problemi bu şekilde atlatmanız olası. Önlem olarak yukarıdaki yöntemde anlattığımız gibi Ayarlar uygulamasını sonlandırın ve iPhone’u kapatıp tekrar açın. Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar’a gidin. Uygulama listesinin yüklenmesi için bekleyin.

Hard Reboot Yapmayı Deneyin

Cihazı kapatıp açmak işe yaramadıysa hard reboot yapmayı deneyebilirsiniz. iPhone 6S ve daha eski modellerde güç butonu ile ana ekran butonuna basılı tutun ve Apple logosunu görene dek bekleyin. iPhone 7 ve sonraki cihazlarda ise güç butonu ile ses azaltma tuşuna basılı tutun ve Apple logosunu görene kadar bekleyin. Apple logosunu gördüğünüzde tuşları serbest bırakın ve iPhone’un yeniden başlatılmasına müsaade edin. Cihaz açıldığında Ayarlar menüsünü açın, uygulama listesinin belirip belirmediğini kontrol edin. Sorun çözülmediyse iPhone’u iTunes kullanarak restore etmeyi düşünebilirsiniz.









