







Seneler boyunca donanımsal ilerlemeler gösteren Apple iPhone serisi daha fazla özellik sunar hale geldi ve hayatımızı sürekli kolaylaştırdı. Görünüşe bakılırsa iPhone kullanarak yapamayacaklarımızın sayısı giderek azalıyor!

iOS: iPhone Sahiplerinin Yapabileceği Sekiz Harika İşlem

İşte sonuçları iPhone almanıza kadar varabilecek olan yapabileceğiniz sekiz harika işlem:

Müzik Prodüksiyonu

Artan ekran genişliğiyle yeni nesil iPhone modellerinde müzik üretimi gerçekleştirmek daha da kolay. Bu tür ses kayıtları çeşitli online ortamlarda yeteneklerin keşfedilmesine olanak veriyor. Apple Garageband gibi uygulamalarla müzik enstrümanı almaya gerek yok. Kolayca öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bas ve tonlar çalabilen Drum Machine uygulamaları da var.

Amatör Film Çekimi

iPhone kameraları da epey ilerledi. 4K video bile çekilebiliyor. Aksesuarlar seçerek titreşimsiz ve etkileyici görüntüler alabilir, ağır çekim ya da timelapse ekleyebilirsiniz. Kısa videonuzla ödül bile kazanabilirsiniz.

Profesyonel Fotoğraflar









Benzer biçimde 12 MP ve üstü fotoğrafları efektlerle süsleyebilir, eşsiz anları yakalayabilir ve unutulmaz kılabilirsiniz.

Tartı

Yeni nesil modellerdeki 3D Touch destekli ekranla artık ufak boyutlu cisimlerin ağırlıkları ölçülebiliyor!

İklim Değişimi Analizi

Özel bir uygulama sayesinde gerçek karbon salınımınızı takip edip iklim değişimi üzerindeki etkinizi analiz edebilirsiniz.

Daha Doğru Hava Durumu

Dark Sky uygulamasını kullananlar mekanlardaki hava durumunu rapor ederek hava durumu bilgisinin daha doğru biçimde tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Üç Boyutlu Tarama

Nesneleri modellemek için üç boyutlu tarayıcıya gerek kalmadı. Kamerayı kullanarak cisim etrafında çekimler yapın ve bunları uygulamayla birleştirip üç boyutlu tarama elde edin.

Podcast Oluşturma, Düzenleme ve Yayınlama

Belirli uygulamaları kullanarak size özel podcast kayıtlarını gerçekleştirebilir ve düzenleyip iTunes podcast veri tabanında ya da Soundcloud ağında yayına alabilirsiniz.









