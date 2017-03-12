







Apple iPhone sahiplerinin sıkıntılarından biri zaman içinde yaşanan yavaşlama ve uygulamaların olması gerekenden daha geç açılması. Belki de iPhone ile gelen RAM belleği boşaltmanız gerekiyor olabilir. Home butonuna uzun basıp listeyi boşaltmaktan söz etmiyoruz!

iOS: RAM Boşaltarak iPhone Hızlandırmak

Daha az bilinen ve RAM belleği tamamen boşaltarak iPhone’u yeniden başlatmış gibi hızlı kılan bir teknikten söz ediyoruz…









İlk yapmanız gereken iPhone güç butonunu kapama mesajı gelene kadar basılı tutup beklemek. Ancak telefonu kapatmak yerine Home butonuna basıp bekleyin. Ardından birkaç saniye sonra tekrar masaüstüne döneceksiniz ve telefonunuz sanki yeniden başlamış gibi hızlı ve akıcı hale gelecek.

İşin ilginci cihaz hızlanmış olsa da Home butonuna iki kez basıp arka planda çalışan uygulamalar listesine bakarsanız hala orada durduklarını göreceksiniz. Ama bunlardan birine tıklarsanız en baştan başlayacaklar ve anında ekrana gelmeyecekler.

Şunu da belirtmek isteriz ki iOS işletim sistemi, iPhone ile gelen RAM belleği yönetme konusunda başarılı bir iş çıkarıyor ve bu ipucunda geçen uygulamayı sık sık yapmanız gerekmiyor. Sadece sıkıntılı durumda kalırsanız uygulayabileceğiniz bir hile!









