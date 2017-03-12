







Bu yazımızda sizlere LG G3 D855 modeli için LineageOS ROM’unun nasıl yükleneceğini kısaca anlatacağız. İlk önce neden bu ROM’u yüklemeliyim diye yada bu ROM nasıl diye merak edenler olacaktır. Kısaca bahsedelim. LineageOS daha önceden bildiğimiz CyanogenMod’un yeni yapılanmış hali. Şirket içerisinde bir takım olaylar oldu ve isim değişikliğine gittiler. Bu ROM ile cihazımızın Android versiyonu 7.1.1’e yükseliyor. Yani en güncel Android sürümüne sahip oluyoruz. Şu anda ROM’da tema desteği bulunmuyor fakat geliştiriciler yakın bir zamanda gelebileceğini söylüyorlar. Yazılımı merak edenler için daha önceden hazırlamış olduğumuz videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

*****Bu işlemlerde yapacağınız yanlış veya hatalı bir işlemde sorumluluk bizlere ait değildir. Lütfen işlemleri dikkatlice yapınız.

*****Bu işlemlerde telefonunuz yazılımsal olarak garanti kapsamı dışında kalabilir.

LG G3 Android Nougat 7.1.1 Yükleme

Gerekli olan dosyaları indirmek için tıklayınız.

1-) Kingroot uygulaması ile telefonumuzu ROOT ediyoruz.

2-) d855_autorec_marshmallow uygulamasını telefonumuza yüklüyoruz.

3-) LineageOS ROM’unun en güncel versiyonunu indiriyoruz.

4-) Gapps (Google Uygulamaları) En güncel versiyonunu buradan indiriyoruz. (ARM seçili olsun) Pico olanı indirmeniz tavsiye edilir.

5-) MRBump dosyasını telefonumuza indiriyoruz. Ve hepsini hafıza kartına atıyoruz.

Evet şimdi yükleme işlemini başlatıyoruz. İkinci adımdaki uygulamayı yükleyip çalıştırdığımız zaman zaten telefonumuz otomatik olarak recovery moda girecektir.

Açılan Recovery Modunda Wipe moduna geliyoruz ve Swipe to Factory Reset’e tıklıyoruz. (Bu aşamada telefonunuzdaki her şey silinir. Lütfen yedekleme yapmadan işlemlere başlamayınız.)

Daha sonra Install moduna gelip indirmiş olduğumuz sırasıyla LineageOS, Gapps ve son olarak da MRBump dosyasını seçip yüklüyoruz. İşlem tamamlandı. Bu aşamadan sonra telefonunuz otomatik olarak kendini yeniden başlatacaktır.









