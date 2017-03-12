







Root yapmanıza değecek 5 Android uygulaması ile sizlerleyiz. Android işletim sistemi ilk versiyonlarından bu yana çok yol kat etti. Yıllar önce ekran görüntüsü kaydetme, pil ömrünü uzatma, Wi-Fi hotspot oluşturma gibi işlemler için root erişimini sağlamak durumundaydık. Şimdilerde bu özellikler varsayılan olarak sunuluyor. Ancak root erişiminin ardından elde edilecek çok sayıda avantaj bulunmakta. Root yapmanıza değecek 5 Android uygulaması için küçük bir rehber hazırlamak istedik.

Root Yapmanıza Değecek 5 Android Uygulaması

Titanium Backup









Uygulama adından da anlaşılabileceği üzere yedekleme için kullanılıyor. Peki neyi yedekleyebiliyor? Cevap veriyoruz, her şeyi. Uygulamalarınızı, tüm verilerini ve hatta sistemi tamamen yedekleyebilmekte. Aynı zamanda sistem uygulamaları ve bloatware’lerden de kurtulabiliyorsunuz. Görece eski bir akıllı telefonunuz varsa ve içerisindeki çok sayıda ön yüklü uygulama gereksiz işlemci / RAM kullanımı yapıyorsa Titanium Backup ile ön yüklü bu araçları kaldırabilirsiniz. Alınan yedekleri Dropbox ve Google Drive ile eşitleyebildiğini belirtelim.

AdAway sistem düzeyinde hosts dosyası kurulumu gerçekleştiriyor ve oyunlar, uygulamalar, internet sitelerindeki reklamları engelleyebiliyor. Dilediğiniz ögeleri beyaz listeye ekleyerek engelleme listesinin dışında tutabiliyorsunuz.

Xposed custom ROM’lara eşdeğer düzeyde özelleştirmelere imkan sağlayan bir araç. Cihazınızı görünüm ve fonksiyon anlamında ileri düzeyde özelleştirmenize olanak tanıyor. Xposed modülleriyle custom ROM’larda gördüğümüz çok sayıda özelliği akıllı telefonunuza dahil edebiliyorsunuz. Sistem düzeyinde değişiklikler yaptığı için cihazda root erişimine ihtiyaç duyuyor. Yaptığınız değişiklikleri geri almak istediğinizde yüklediğiniz modülü kaldırıp akıllı telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterli oluyor.

DiskDigger

Yanlışlıkla sildiğiniz fotoğraf ve videolarınız nedeniyle canınız yandıysa DiskDigger uygulaması çok hoşunuza gidecek. Araç Android işletim sistemli akıllı telefonlara geri dönüşüm kutusu özelliği kazandırıyor. Böylece yanlışlıkla sildiğiniz bir fotoğrafı kolayca geri alabiliyorsunuz, hatta cihaz biçimlendirilmiş olsa bile. Dosyayı geri yükleyebilir ya da e-posta ile gönderebilirsiniz.

Tasker

Tasker oldukça güçlü bir otomasyon uygulaması. Esasında root yapılmamış akıllı telefonlarda da çalışıyor ancak root erişimi sağlandığında kompleks işlemleri basit görevler olarak yerine getirebilme imkanı sunuyor. Uygulamayı anlamanız ve etkin şekilde kullanabilmeniz biraz zaman alacaktır ancak süreci kavradığınızda eşsiz bir araç olduğunu kabul edeceksiniz.











