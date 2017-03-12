Samsung İnternet Tarayıcısı İndir









Samsung Android telefonlar için kendi geliştirmiş olduğu internet tarayıcısını yayınladı. Samsung kullanıcılarının bildiği üzere gayet hızlı çalışan uygulama, artık diğer Android telefonlar için de yüklenebilir durumda. Şimdilik Beta aşamasında olan uygulama sadece Android 5.0 ve üzeri telefonlarda çalışıyor.

Samsung İnternet Tarayıcısını İndir

Samsung Internet Beta uygulamasının dikkat çeken bir özelliği de 360 derece videolar için sunduğu destek. Bunun sayesinde Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü olmadan da kullanıcılar 360 derecelik videoları telefonlarında rahatlıkla izleyebilecek









. Bu özelliğin dışında, Samsung Browser Resim içinde resim modu, Amazon alışveriş sitesindeki fiyatları karşılaştırabilmek için Amazon Shipping Asistant desteği QR kod okuma gibi daha birçok özellikler uygulamada yer almakta.

Yaklaşık 52 MB boyutunda olan bu uygulamayı Google Play Store dışından şu adresten de indirebilirsiniz.









