







Artık herkeste akıllı telefon var ve bir süre sonra benzer durum evleri de kapsama altına alacak ve çoğu akıllı eve dönüşecek. Akıllı saat örneğinde olduğu gibi bu noktada da akıllı telefonlar kontrolcü gibi işleyecekler. Peki bu geçişe hazır mısınız ve bilmeniz gerekenler neler?

Akıllı Telefonla Akıllı Ev Yönetimi

Elbette hala az sayıda kullanıcıya hitap eden bir yenilik olsa da akıllı evler uygulanmış durumda ve çok da fazla masraf gerektirmiyor. Google Android dışında Apple iOS ve Windows Mobile tarafında da destek veriliyor.

Akıllı Telefonlar Alıcı Gibi İşliyor

Yeni kurulan teknoloji firmalarının büyük kısmı akıllı ev teknolojileri geliştiriyor. Farklı ve eşsiz fikirler zaman içinde sivrilecek ve en iyileri ön plana çıkacak. Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonlara Bluetooth 4.0 LE kablosuz bağlantıyla bağlanan çok sayıda modül var. Bunlar içinde basit olanlar hayli popüler Arduino kalkanları olarak karşımıza çıkıyorlar. Yapılan bağlantılarla kapı kilidi, termostat, lamba gibi ev cihazları uzaktan kontrol edilebiliyor.

Akıllı telefonun kontrol özelliği dışında alıcı olarak işlediği de ortada. Örneğin bir güvenlik sistemi olması isteniyorsa telefondaki mikrofon, titreşim alıcısı gibi alıcılar takibe geçip gerekli olduğunda sistemi aktifleştirebiliyor. Benzer biçimde oda içi sıcaklığını takip eden akıllı telefon, hedeflenen sıcaklığa uyum sağlanması için soğutma ya da ısıtma cihazını açıp kapatabiliyor.

Global Erişim

Buraya kadar eve eklenebilen aç kapa butonu esaslı alıcıları ve kontrolcüleri anlattık. Biraz daha gelişmiş sistemler ve cihazlar, fabrika çıkışı Wi-Fi alıcılarıyla geliyorlar. Bu sayede akıllı telefonla yanlarına gidip 10 metreden Bluetooth ile bağlanmanız şart olmuyor. İnternet bağlantısı olan her yerden cihazlarınıza bağlanıp uzaktan kontrol edebilirsiniz. Siz eve gelmeden ısıtmayı çalıştırıp fırını başlatabilir ya da evde değilken kameradan gelen görüntülere bakıp hırsızları görebilirsiniz!

Apple HomeKit









iOS 8 ile desteklenmeye başlanan Apple HomeKit onaylı akıllı ev cihazları giderek yaygınlaşıyor. İlk seçeneklerden biri Philips imzalı Hue Light lambalar olmuştu. Diğer yandan gelişmeden haberdar olan Microsoft ise internet nesnelerine kurulabilen Windows 10 IoT Core sürümünü hazırladı bile…









