







Android‘li akıllı telefonlarda İmleci Ses Butonlarıyla Kontrol Etmek için yararlanılabilecek faydalı bir araçla karşınızdayız. Bundan yirmi sene öncesinde fiziksel klavye olmadan yazı yazmak herhalde hayal dahi edilemezdi. O dönemlerde ele sığan küçük bir cihazla yazı yazmanın olası ya da kolay olacağını düşünmek pek mümkün değildi. Ancak gelişen teknoloji bu durumun aksini kanıtladı. Dokunmatik ekranlar yıllar geçtikte çok yol kat etti. Mobil işletim sistemleri küçük ekranda yazı yazmayı kolaylaştıracak şekilde uyarlandı. Android’de imleç yalnızca yazı yazarken görüntüleniyor. İmleci parmağınızla sağa ya da sola doğru kaydırabiliyorsunuz. Çok küçük ekranlı akıllı telefonlarda ya da dolgun parmaklara sahip olan kullanıcılar için imleci kontrol etmek zor olabilir. Bu durumda İmleci Ses Butonlarıyla Kontrol Etmek mantıklı olacaktır.

Android: İmleci Ses Butonlarıyla Kontrol Etmek

Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Cursor Control uygulamasını yükleyin ve aracı çalıştırın. Start Service‘e dokunun, ekranda beliren uyarı penceresindeki Show the settings butonunu kullanın. Cursor Control’u kullanmaya başlamadan önce erişilebilirlik seçeneklerinde ayarlamalar yapmanız gerekecek.









Show the Settings butonuna dokunduğunuzda Accessibility Settings menüsü açılacak. Buradan Cursor Control‘u bulun. Servisi etkinleştirin. Karşınıza gelen penceredeki OK butonuna dokunun.

Uygulama otomatik olarak çalışmaya başlamıyor. Hangi uygulamada etkinleşmesini istiyorsanız ilgili seçimi sizin yapmanız gerekiyor. Geliştiricilerin bu noktada oldukça düşünceli davrandığını belirtmemiz gerek. Bildiğiniz gibi ses butonları işlevsiz değiller hatta çok önemli bir işlevi üstleniyorlar. Ses tuşlarının ses seviyesini değiştirmesi gerektiği anlarda imleç kontrolünü sağlıyor olması şüphesiz istemediğimiz bir durum.

Cursor Control uygulamasını açın ve sağ üstteki butonu kullanın. Burada cihazınızda kurulu uygulamaların listesi belirecektir. Cursor Control’un fonksiyonunun devreye girmesini istediğiniz uygulamayı seçin.

Seçtiğiniz uygulamaya gidin. Yazı yazarken imleci sağa kaydırmak için ses artırma butonunu, sola kaydırmak için ise ses azaltma butonunu kullanabilirsiniz. Ses butonlarına uzun süreli bastığınızda imlecin de sağa ya da sola daha hızlı şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Uygulamanın Android 4.3 ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebildiğini sözlerimize ekleyelim.











