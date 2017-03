Android kilit ekranına uygulama kısayolu eklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlarımıza çok sayıda uygulama yüklüyoruz. Bunların bir kısmını şüphesiz diğerlerinden daha fazla kullanıyoruz. Android’de sürekli elinizin altında olmasını istediğiniz favori uygulamalarınızı kilit ekranından çalıştırmanız mümkün. Dilerseniz Android kilit ekranına uygulama kısayolu eklemek için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Android Kilit Ekranına Uygulama Kısayolu Eklemek

İşlem için Launchify uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın özellikleri özetle şu şekilde:

Pratik şekilde erişmek istediğiniz uygulamaları bildirim alanı ve kilit ekranına dahil etme

Uygulama kullanım alışkanlıklarınızı analiz etme ve kısayol oluşturmak için öneriler sunma

Bildirim panelinden uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabilme imkanı

Launchify uygulamasını Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak indirin. Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın.









Uygulamayı çalıştırdığınızda karşınıza Allow Launchify to track your app usage by enabling usage access mesajı içeren uyarı ekranı açılacak, OK butonunu kullanın.

Uygulamanın ayarlarına erişmek için arayüzde sağ üst kısımda yer alan butona dokunun. Buradan Background Tracking, Notification, Notification Icon on Top seçeneklerini etkinleştirin.

Bu aşamaları uyguladıktan sonra akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Cihazınız açıldığında favori uygulamalarınıza bildirim alanı ve kilit ekranından kolayca ulaşabileceksiniz.

İşlem için Hangar uygulamasından da yardım alabilirsiniz.

Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra çalıştırın, aşağıdaki arayüzle karşılaşacaksınız.

Android Marshmallow ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlarda talep edilen erişim izinlerine onay verin.

General sekmesindeki Notification Bar seçeneğini etkinleştirin.

App sekmesine gidin ve kısayollarını oluşturmak istediğiniz uygulamaları seçin.

İşlem bu kadar! Seçtiğiniz uygulamaların kısayollarını bildirim alanında ve kilit ekranında bulabileceksiniz.