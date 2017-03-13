







Instagram İletilerinde Yorumları Kapatmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Fotoğraflar sosyal ağ iletilerinin vazgeçilemez ögeleri oldu. Akıllı telefon kullanıcıları Instagram ve Snapchat gibi uygulamalarda sayısız fotoğraf paylaşıyor. Facebook paylaştığınız fotoğrafları kimlerin görebileceğini ve yorumlayabileceğini kontrol etmek için son derece özelleştirilebilir seçenekler içeriyor fakat Instagram’da bu durum söz konusu değil. Instagram’daki tek gizlilik seçeneğiniz hesabınızı gizli hale getirmek. Bazı fotoğrafları özel olarak seçip gizleme gibi bir imkanınız yok. Bir fotoğrafta uygunsuz yorumlar görüyorsanız ilgili iletiniz için yorumları devre dışı bırakmanız mümkün. Dilerseniz Instagram İletilerinde Yorumları Kapatmak için ne yapmanız gerektiğine yakından bakalım.

Instagram İletilerinde Yorumları Kapatmak

Instagram uygulamasını çalıştırın ve yeni bir paylaşım yapmak için kamera / artı butonuna dokunun. Bir fotoğraf ya da video ekleyin. Dilediğiniz filtreyi uygulayın ya da albüm oluşturun. Dilediğiniz şekilde ileti oluşturun ve iletiyi paylaşmadan önce Advanced Settings seçeneğine erişin. Burada zaten yalnızca Turn Off Commenting seçeneği var, bunu etkinleştirin. İlgili paylaşımınıza yorum yapılamayacak. Bu düzenleme önceki paylaşımlarınızı etkilemiyor.









Daha önce paylaştığınız bir fotoğraftaki yorumları kapatmak için ise ilgili iletinize erişin. Fotoğrafın sağ üst bölümünde yer alan ve üç noktadan oluşan butona dokunun. Burada iletiyi silme, düzenleme, paylaşma imkanı sunan seçeneklerle birlikte yorumları devre dışı bırakmayı sağlayan Turn Off Commenting seçeneği de yer alıyor. Bu butonu kullanın.

Bir paylaşım üzerinde zaten yorumlar mevcutsa yorum yapma özelliğini kapatmak bu yorumları silmiyor. Bunları kendiniz silmediğiniz sürece herkes tarafından görülebilecekler.









