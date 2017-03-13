







iPhone modelleriyle özdeşleşmiş olan ses butonları üzerindeki ses kesme butonu hayatı kolaylaştırıyor. Arzu ederseniz daha da kullanışlı hale getirebilirsiniz. Varsayılan ayarlarda Siri adlı yardımcı asistan can sıkıcı davranabilir. İşte onu sessizleştirmek istediğinizde ne yapacağınızı anlatıyoruz…

iOS: Siri Özel Susturma Butonu

Bu ayar epey derinlere gizlenmiş durumda ve büyük olasılıkla varlığından haberdar değilsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve Genel kısmına girip Siri başlığını bulun. Bu alana girince Sesli Geri besleme seçeneği göreceksiniz. Varsayılan durumda bu ayar Daima olarak seçili gelir ama değiştirebilirsiniz. Butonla kontrol etme olarak değiştirirseniz artık Siri sadece siz bu yandaki ses kısma butonunu Zil durumuna getirdiğiniz anda sesli olarak yardımcı olur.

Ses butonları üzerindeki ses kesme butonuna bastığınız anda Siri’yi de susturmuş olursunuz. Siri’yi sessize alsanız bile hala istediğiniz anda Siri’ye sorular sorabilirsiniz ama alacağınız cevaplar sesli olarak okunmayıp ekranda gösterilir. Böylece hem sizi, hem de diğerlerini rahatsız etmeden görevine devam eder. Siri’nin söyleceği yüz kızartıcı bilgiler de duyulmamış olur!









