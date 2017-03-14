







Akıllı telefonunuzda yer alan onca kişisel bilginin değeri ancak kaybedince anlaşılıyor. Tehlikeli ellere düşen bilgilerimiz dolandırma amaçlı kullanılabiliyor ve bizim aleyhimize kötü sonuçlar doğabiliyor. Bu yüzden iş işten geçmeden önlem almak şart.

Android: Telefon Kilidinizi Kırmaya Çalışanları Yakalayın

Ekran kilidi gibi önlemler alsanız da birileri akıllı telefonunuzu kullanmak için denemeler yapabilir. Telefonunuzun kilidini açanları yakalama imkanı veren uygulamaysa Lockwatch.

Ekran kilidi için parola, PIN, çizimli bir seçenek aktifleştirirseniz Lockwatch takibe geçerek yanlış girdi denemelerini analiz edecek. Bir ya da üç arası başarısız deneme olduğu halde size ön kamerayla çekilmiş bir selfie içeren e-posta gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Kullanıcılar kimi zaman kendi parolalarını yanlış girebildiği için Lockwatch devreye girmeden önce on saniye bekleme gerçekleştiriyor.

E-posta içeriğinde tarih, saat, konuma ait koordinat bilgileri (hassasiyet bilgileri dahil) de yer alıyor. Daha fazla özellik isteyenlerse ödemeli sürüme terfi etmek zorunda. Bu durumda SIM kart değişimi, çoklu fotoğraf çekimi ve hatta ses kaydı da kullanılabiliyor.









Son derece basit olsa da işe yarayacak türden bir uygulama.











