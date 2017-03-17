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Artık herkes hayatlarının detaylarını Twitter üzerinde paylaşıyor. Bizim önerimiz Twitter paylaşımları ve kullanıcı takibi için resmi Twitter uygulamasının kullanılmaması çünkü çok daha iyi alternatifler var.

iOS: Alternatif Twitter Uygulamaları

Her ne kadar resmi Twitter uygulaması başarılı olsa da zaman çizelgesindeki rahatsız edici içerikleri engelleme imkanı yok. Aynı zamanda Instagram fotoğrafları otomatik olarak gösterilmiyor. İşte alternatifler:

Tweetbot 4

Epey pahalı olsa da ciddi bir Twitter kullanıcısıysanız ya da bu alanda ilerleyecekseniz buna değer. En iyi Twitter deneyimini Tweetbot uygulaması sunuyor. Harika tasarımı özellik dolu. Kaydırma bazlı kısayollar destekleniyor. Geleneksel üç sekme yerine beş sekme var ve işlemler hızlanıyor. Susturma filtresi işinizi kolaylaştırmakta. Pocket gibi üçüncü parti uygulamalarla sorunsuz kullanılabiliyor. Açılan görseller çok daha net görünüyor.

Twitterrific

Ücretsiz bir seçenek ama reklam yüklü ve sıkılanlar ödemeyle bunları kaldırabiliyor. iOS 7 ve üstünde harika görünüyor. Herhangi bir sorun olmadan işliyor ve resmi uygulamada olmayan artılar sunuyor. Örnek vermek gerekirse can sıkan içeriği susturma ve filtreleme desteği var. Terfi edenlere Günün özeti de sunuluyor.

Buffer

Tweet’leri zamanlama ve istenen anda yayma imkanı veriyor. Birden çok Twitter hesabı ekleyip istediğiniz URL kısaltma servisini kullanabilirsiniz. Her bir Tweet için analiz desteği de veriyor. Pro sürüme geçenler daha fazla gönderme, iş arkadaşlarıyla ortak kullanma, RSS besleme artılarına kavuşuyor.

TweetLibs

En iyi Tweet arama araçlarından biri olan Topsy’i Apple almış olsa da henüz iOS uygulaması sunulmuş değil. Bu durumda imdada TweetLibs yetişiyor. Aramanızı özelleştirme imkanı veren kısımlar yer alıyor. Twitter’ın gelişmiş arama sisteminden daha iyi sonuçlar veriyor. Arama sonuçlarıyla etkileşime girmek de mümkün.

NC

Twitter bildirimlerini Bildirim Merkezi içinde widget ile görmek için ideal. Bugün ekranına eklenen bilgiler sayesinde anında hızlı bir özet alabilirsiniz. Zaman çizelgenizdeki en son beş Tweet görülebiliyor. Asıl etkileyici olansa bunlarla etkileşime girebiliyor olmanız. Ancak nedense doğrudan bu şekilde yeni bir Tweet oluşturup göndermeniz mümkün değil.





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