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Apple iPhone‘da birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Çeşitli sebeplerle iPhone’da birden fazla WhatsApp hesabı kullanma gereği hissedebilirsiniz. Bildiğiniz gibi iOS işletim sisteminde bu tip işlemler için genellikle jailbreak yapılması gerekiyor ancak anlatacağımız aşamaları incelediğinizde işlemin jailbreak’e ihtiyaç duymadığını göreceksiniz. Bu anlatacağımız yöntemle iPhone’da 2, 3 ya da 4 WhatsApp hesabını aynı anda kullanmanız mümkün.

iPhone: Birden Fazla WhatsApp Hesabı Kullanmak

iPhone‘da birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak için izleyeceğiniz bu aşamalarda cihazınıza üçüncü parti bir uygulama mağazası yüklemeniz gerekecek. Bu mağaza mevcut WhatsApp’la paralel şekilde çalışacak yeni bir WhatsApp uygulaması daha oluşturacak. Karmaşık bir işlem değil, teknolojiyle çok haşır neşir olmayan akıllı telefon kullanıcılarının da uygulayabileceği bir süreçten bahsediyoruz.

Öncelikle mevcut WhatsApp hesabınızdaki bilgileri Google Drive’a yedekleyin ve uygulamayı iPhone’dan kaldırın.

Resmi uygulamayı kaldırdıktan sonra Tutu Helper App adlı üçüncü parti uygulamayı yükleyin. Bu araç cihazınıza özelleştirilmiş WhatsApp’ı yüklemenizi sağlayacak.

adlı üçüncü parti uygulamayı yükleyin. Bu araç cihazınıza özelleştirilmiş WhatsApp’ı yüklemenizi sağlayacak. Tutu uygulamasını yüklemek için http://tutuapp.vip/ internet sitesine erişebilirsiniz.

Burada standart ve VIP indirme seçenekleri var, siz standart versiyonu seçin.

Uygulamanın akıllı telefonunuza yüklenmesini sağlamak için Install butonuna dokunun. Kurulumun ardından çalıştırmak istediğinizde uygulamanın güvenilir olmayan geliştiriciden olduğu şeklinde bir uyarı göreceksiniz. Bu uyarıyı kaldırmak için iPhone’da Settings -> General -> Profile and Device Management -> Winner Media Co., Ltd yolunu izleyin ve Trust butonuna dokunun.

Artık uygulamaya erişebileceksiniz. Arayüzün App Store uygulamasına benzediği açık. Arama kutucuğuna WhatsApp++ yazın Enter’a basın.

yazın Enter’a basın. Uygulama sonuçlarda ilk sırada belirecektir, Get It butonunu kullanın. Uygulama cihazınıza indirilecektir.

butonunu kullanın. Uygulama cihazınıza indirilecektir. iOS’te Settings -> General -> Profile and Device Management -> suzhou ding chi network technology co., Ltd yolunu izleyin ve yine Trust seçeneğine dokunun. Bu sayede uygulamaya erişebileceksiniz.

Uygulamayı çalıştırıp kullanmaya başlayabilirsiniz, bunun için ikinci mobil numaranız ile doğrulama yapmanız gerekecek.

3. ve 4. WhatsApp’ı çalıştırmak için Tutu uygulaması ile Watusigold ve Watsusilver adlı uygulamaları yükleyebilirsiniz. Bunun için Tutu’daki arama kutucuğuna bu uygulamaların adını girmeniz, Get It butonuna dokunmanız, yüklemenin ardından daha önce yaptığınız gibi uygulamaları güvenilir olarak seçmeniz yeterli olacaktır.





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