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Android‘li akıllı telefonlarda birden fazla zil sesi ayarlamak için izlemeniz gereken aşamaları aktaracağız. Akıllı telefonunuzda kullanmak istediğiniz ve beğendiğiniz birden fazla zil sesi olabilir. Cihazınızda root erişimi gerçekleştirmeden bu zil seslerinin hepsini bir arada kullanabilmeniz mümkün. Üstelik yalnızca aramalar için değil; SMS ve alarm için de birden fazla zil sesi tercih etme imkanınız olacak. Dilerseniz Android işletim sistemli akıllı telefonlarda birden fazla zil sesi ayarlamak için ne yapmanız gerektiğine yakından bakalım.

Android: Birden Fazla Zil Sesi Ayarlamak

Android’li akıllı telefonunuza öncelikle Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak RandTune uygulamasını yükleyin. Uygulamanın ayarlara erişim izni talebini onaylayın.

Uygulamayı çalıştırın. Arayüzde aramalar, SMS’ler ve alarmlar için zil sesleri ayarlamanıza olanak tanıyan üç büyük sekme göreceksiniz.

Üst kısımda ikinci sıradaki butona dokunun. Burada bir yürütme listesi oluşturmak için uygulama arayüzünde sağ alt kısımda konumlandırılan Add (+ simgeli) butonunu kullanın.

Yürütme listesine eklenmek üzere akıllı telefonunuzun depolama biriminde yer alan bir klasörü / dizini seçebilir ya da ses dosyalarını tek tek seçebilirsiniz.

Şimdi uygulamanın ana ekranına geri dönün. Calls, SMS ve Alarms seçeneklerini tek tek etkinleştirip alt kısımlarında beliren açılır menüden yürütme listesini seçin.

İşlem bu kadar basit! Artık Android kurulu akıllı telefonunuzda gelen aramalar, SMS’ler ve ayarladığınız alarmlarda birden fazla zil sesi duyabileceksiniz. RandTune akıllı telefonlarımızdaki monotonluğu kırmak adına şüphesiz faydalı bir araç.



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