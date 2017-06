⁠⁠⁠







Root’lu Samsung Galaxy telefonlarda S-Health uygulamasını kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. S-Health Samsung Galaxy akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelen uygulamalardan açıkçası bizim beğendiğimiz tek araç. Ancak bazı durumlarda sevdiğiniz iki şey arasında bir tercih yapmanız gerekiyor. Samsung Galaxy akıllı telefonunuzda root erişimini sağladığınızda KNOX garanti kontrol aracı devreye giriyor ve S-Health uygulamasının çalışmasını engelliyor. Uygulamayı çalıştırmak isteyen kullanıcılar İngilizce arayüzde “Unable to open app: Your device has been compromised. S Health versions 5.0 and above are not available on compromised devices.” uyarısıyla karşılaşıyor. Neyse ki Root’lu Samsung Galaxy telefonlarda S-Health uygulamasını kullanmak için bir yöntem mevcut.

Root’lu Samsung Galaxy Telefonlarda S-Health Uygulamasını Kullanmak

Samsung Galaxy akıllı telefonunuza Root Browser , Root Explorer ya da ES File Explorer gibi root özellikli bir dosya yöneticisi yükleyin. Biz bu rehberde Root Browser uygulamasını kullandık.

, ya da gibi root özellikli bir dosya yöneticisi yükleyin. Biz bu rehberde uygulamasını kullandık. Akıllı telefonunuza yüklediğiniz dosya yöneticisini çalıştırın ve karşınıza uyarı penceresi geldiğinde root erişim iznini sağlayın.

/system dizinine erişin.

dizinine erişin. build.prop dosyasını bulun ve dosyaya dokunarak açın.

Bu dosyadaki ro.config.tima=1 satırını bulun.

satırını bulun. Bu satırdaki 1 değerini 0 ile değiştirin. İlgili girdi son durumda ekran görüntüsünde de olduğu gibi ro.config.tima=0 olmalı.

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sağ üst kısımda yer alan Save butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Dosya yöneticisi uygulamasını kapatın ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Akıllı telefonunuz açıldığında S-Health uygulamasını çalıştırın. Uygulamanın sorunsuzca açıldığını göreceksiniz.





⁠⁠⁠