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Samsung Galaxy S8 Launcher APK dosyası internet ortamında dolaşıma girmiş vaziyette. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus akıllı telefonlarda yer alan duvar kağıtları bir süredir indirilebilir durumdaydı. Akıllı telefonlar global olarak 29 Nisan’dan itibaren kullanıcılara ulaştırılmaya başlanacak. Ön siparişler şu anda alınmakta. Samsung Galaxy S8 launcher çözümünü akıllı telefonunuza şu an yüklemeniz mümkün. Ancak Samsung Galaxy model bir akıllı telefon şart. Biz denemelerimizi stok Android 7.0 Nougat çalıştıran ve root erişimi sağlanmış Galaxy S7 Edge akıllı telefonda gerçekleştirdik ve sıkıntı yaşamadık. Marshmallow yüklü Galaxy modellerinde çalışıp çalışmadığından emin değiliz. APK dosyasını root erişimi sağlanmış ya da sağlanmamış akıllı telefonunuza yüklemeniz mümkün.

Samsung Galaxy S8 Launcher APK İndir

Samsung Galaxy S8’in launcher’ını yükleyeceğiniz Samsung Galaxy cihazda stok Samsung firmware’i kurulu olmalı. Cihazın root’lu olup olmaması önemli değil.

Öncelikle bu bağlantıdan Galaxy S8’in launcher aracının APK dosyasını indirin.

bağlantıdan Galaxy S8’in launcher aracının APK dosyasını indirin. APK dosyasını Samsung Galaxy akıllı telefonunuza aktarın.

My Files uygulamasını çalıştırın ve TouchWiz home_com.sec.android.app.launcher.apk dosyasını aktardığınız dizine erişin.

uygulamasını çalıştırın ve dosyasını aktardığınız dizine erişin. Dosyaya dokunun ve ardından Install butonunu kullanın.

butonunu kullanın. Kurulum tamamlandığında Android’de Settings > Applications > Default apps yolunu izleyin, TouchWiz Home‘u varsayılan launcher olarak ayarlayın.

Boş ekranla karşılaşıyor ya da kendiliğinden kapanma sorunu yaşıyorsanız Settings > Apps > TouchWiz Home yolunu izleyin. Storage menüsüne gidin ve Clear Data butonunu kullanarak uygulamanın verilerini temizleyin.

İşlem bu kadar! Artık mevcut Samsung Galaxy cihazınızda Galaxy S8’in arayüzünü kullanabileceksiniz.

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