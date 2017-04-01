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Kısa süre önceki bahar temizliği rehberimizde, bu işlemden önce cihazdaki önemli dosyaları yedeklemeniz gerekebilir demiştik. Android içeren cihazlarda Google hesabıyla oturum açınca belirli bilgiler yedekleniyor ama SMS mesajları yedeklenmiyor, fabrika ayarından sonra geri gelmiyor.

Android: SMS Mesajları Yedekleme ve Geri Yükleme

Sürekli olarak gelen can sıkıcı SMS mesajları olsa da kimi zaman saklanması gerekenler de var ve bunları bir paket şeklinde saklamak ya da dışarı aktarmak kolay değil, en azından standart SMS uygulamasıyla… Elbette yedek almadan önce gereksiz olanları silmek için üzerlerine basılı tutup açılan menüden sil komutu verebilir ya da birden çok seçim gerçekleştirdikten sonra menüden sil seçebilirsiniz.

Yedekleme ve geri yüklemede seçenek olarak beliren çok sayıda üçüncü parti uygulama var. Beğeni kazananlardan biri SMS Backup & Restore uygulaması.

Bu uygulamayı ücretsiz olarak indirin ve kurun. Açtıktan sonra Yedekleme kısmına tıklayın. SMS mesajları dışında karşılıklı görüşmeler ve telefon arama kayıtları da yedeklenebiliyor. Beliren listeden yedeklemek istediklerinize birer birer işaret koymalısınız. Yedek saklanabilecek ortamlar Google Drive, Dropbox ya da yerel depolama alanı. Yerel seçerseniz yerini tam olarak seçebilirsiniz.

İlk yedekleme bitince periyodik olarak otomatik tekrar etsin mi sorusu gelecek. Saate, güne göre aralık seçebilirsiniz. Eğer yedek almayı unutuyorsanız işinizi kolaylaştıracak. Sonradan zamanlama eklemek için uygulama menüsünden ayarlarına girebilirsiniz.

Sonrasında yedeklenen mesajları geri yüklemek içinse uygulama menüsünden geri yükleme seçin. Yerel yedek kullanılacaksa varsayılan seçenek olarak gösterilecek. Buluttan yedek açılacaksa o zamanda hangi servis olduğunu seçin. Arama kayıtları bir yerden, SMS içeriği başka bir yerden seçilebilir. Ardından alttaki geri yükleme butonuna basın.





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