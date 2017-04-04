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Samsung Galaxy S8 akıllı telefondaki Bixby sesli kişisel asistanı Android Nougat işletim sistemi kurulu Samsung Galaxy telefonunuza yüklemeniz mümkün. Galaxy S8’in resmi tanıtımı 29 Mart’ta gerçekleştirilmişti. Akıllı telefon şu an ön sipariş listelerinde fakat ay sonuna dek kullanıcıların eline ulaşamayacak. Cihazın en önemli özelliklerinden birisi şüphesiz yeni sesli asistan Bixby. Siri ve Google Assistant benzeri bir çözümle karşı karşıyayız.

Uygulamanın temel amacı kullanıcıların dokunarak yapabilecekleri her şeyi sesli olarak yapmalarına izin vermek. Ayrıca görüntüleri tanıyabiliyor ve yakınlardaki restoranlar gibi bilgileri gösterebiliyor. Fotoğraflardaki metinler için 52 farklı dilde çeviri yapabilmekte. Elinizde resmi Android Nougat firmware’i kurulu olan bir Samsung Galaxy modeli varsa bu cihaza Samsung’un yeni kişisel asistanını yüklemeniz mümkün.

Galaxy S8’deki Bixby Asistanı Akıllı Telefonunuza Yükleyin

Öncelikle Samsung Galaxy S8’deki launcher’ı yüklemeniz gerekecek. İşlemi daha önce buradaki rehberimizde anlatmıştık.

Launcher’ı yükledikten sonra aracı indirin. Link 1 | Link 2

com.samsung.android.app.spage_1.3.23.apk dosyasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Akıllı telefonunuzda My Files uygulamasını açın ve APK dosyası ile kurulumu gerçekleştirin.

Galaxy S8 launcher’da ana ekrana dönün.

Launcher ayarlarını görüntülemek için boş bir alana dokunup basılı tutun. Home screen settings‘e girin.

Hello Bixby‘i seçin.

Samsung Galaxy akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Cihazınız yeniden başladıktan sonra Bixby‘e hızlı şekilde erişmek için ana ekranda sol kısımdan hızlı şekilde kaydırma hareketi yapmanız yeterli olacaktır. Araç tıpkı diğer asistanlar gibi uygulama kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek kendini bu doğrultuda geliştirebiliyor.



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