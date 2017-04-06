Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Huawei P10 ve P10 Plus akıllı telefonlar EMUI 5.1 arayüzüne ev sahipliği yapıyor; daha eski modeller olan P9, P9 Plus, Honor 8 ise EMUI 5.0 güncellemesini almış vaziyette. Bu yazımızda EMUI 5.0 kurulu Mate 8 akıllı telefonda root erişimini sağlamak ve TWRP recovery kurmak için izlenmesi gereken aşamaları aktaracağız.
Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek
- Akıllı telefonu tam şarj edin.
- Tüm verilerinizi yedekleyin. (Burada yedekleme için kullanabileceğiniz uygulamaları tanıtmıştık.)
- Bootloader kilidini kaldırın. Bu konuyu daha önce ele almıştık.
- Cihazda Settings -> About Phone menüsüne gidin, Build Number seçeneğine üst üste 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüden USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.
- Huawei ADB Fastboot sürücüsünü yükleyin.
- Bağlantılardaki dosyaları indirin.
- twrp-3.1.0-next-v3.img
- superuser_noverify.zip
- Superuser_2.0 App / Alternatif Link
- adb-fastboot-tool-2016.zip
- SuperSU-v2.79
TWRP Recovery Yüklemek
- adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.
- twrp-3.1.0-next-v3.img dosyasını indirin, recovery.img şeklinde adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.
- adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanarak Komut İstemi aracını çalıştırın.
- Akıllı telefonunuzu kapatın.
- Ses Azaltma + Güç butonu kombinasyonu ile Fastboot moduna giriş yapın.
- Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
- Komut İstemi aracında fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.
- Daha sonra fastboot boot recovery.img komutunu kullanın.
- fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatın.
Root Erişimini Sağlamak
- SuperSU-v2.79.****.zip dosyasını indirin.
- Dosyayı akıllı telefonunuza kopyalayın.
- Cihazınızı güç butonunu kullanarak kapatın.
- Ses Artırma + Güç butonlarına basılı tutarak Recovery moduna girin.
- Install seçeneğine gidin, SuperSU-v2.79.****.zip dosyasını seçerek yükleyin.
- Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.
OTA Güncellemelerini Alabilmek İçin Systemless Root (Opsiyonel)
- superuser_noverify.zip ve Superuser uygulamasını indirip akıllı telefonunuza kopyalayın.
- Akıllı telefonu kapatın.
- Ses Artırma + Güç butonlarına basılı tutarak Recovery moduna girin.
- Install seçeneğine girin, superuser_noverify.zip dosyasının bulunduğu dizine giderek dosyayı seçin ve kurulum için kaydırma hareketini yapın.
- Ana menüye dönün, akıllı telefonu yeniden başlatın.
- phh’s Superuser uygulamasını yükleyin.
Gördüğünüz gibi EMUI 5.0 kurulu Huawei Mate 8 akıllı telefonda TWRP recovery kurulumu ve root erişimini sağlamak oldukça kolay.
1 YorumYORUM YAZ
Merhaba. Telefonum Huawei Mate 8. Üzerinde EMUI 4.0 var ve hiç bir güncelleme alamıyorum. Biraz araştırdım ve android güncellemesi alabilmek için önce EMUI nin 5 e yükseltilmesi gerektiğini öğrendim. Ancak bunu nasıl yapabileceğime dair bir bilgi bulamıyorum 🙁 konu ile ilgili yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Cep telefonu numaram: 05557226392
Saygılarımla