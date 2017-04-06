Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

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Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Huawei P10 ve P10 Plus akıllı telefonlar EMUI 5.1 arayüzüne ev sahipliği yapıyor; daha eski modeller olan P9, P9 Plus, Honor 8 ise EMUI 5.0 güncellemesini almış vaziyette. Bu yazımızda EMUI 5.0 kurulu Mate 8 akıllı telefonda root erişimini sağlamak ve TWRP recovery kurmak için izlenmesi gereken aşamaları aktaracağız.

Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

TWRP Recovery Yüklemek

  • adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.
  • twrp-3.1.0-next-v3.img dosyasını indirin, recovery.img şeklinde adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.
  • adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanarak Komut İstemi aracını çalıştırın.

Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek 1

  • Akıllı telefonunuzu kapatın.
  • Ses Azaltma + Güç butonu kombinasyonu ile Fastboot moduna giriş yapın.
  • Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
  • Komut İstemi aracında fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.
  • Daha sonra fastboot boot recovery.img komutunu kullanın.
  • fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatın.

Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek 2

Root Erişimini Sağlamak

  • SuperSU-v2.79.****.zip dosyasını indirin.
  • Dosyayı akıllı telefonunuza kopyalayın.
  • Cihazınızı güç butonunu kullanarak kapatın.
  • Ses Artırma + Güç butonlarına basılı tutarak Recovery moduna girin.
  • Install seçeneğine gidin, SuperSU-v2.79.****.zip dosyasını seçerek yükleyin.
  • Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

OTA Güncellemelerini Alabilmek İçin Systemless Root (Opsiyonel)

  • superuser_noverify.zip ve Superuser uygulamasını indirip akıllı telefonunuza kopyalayın.
  • Akıllı telefonu kapatın.
  • Ses Artırma + Güç butonlarına basılı tutarak Recovery moduna girin.
  • Install seçeneğine girin, superuser_noverify.zip dosyasının bulunduğu dizine giderek dosyayı seçin ve kurulum için kaydırma hareketini yapın.
  • Ana menüye dönün, akıllı telefonu yeniden başlatın.
  • phh’s Superuser uygulamasını yükleyin.

Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek 3

Gördüğünüz gibi EMUI 5.0 kurulu Huawei Mate 8 akıllı telefonda TWRP recovery kurulumu ve root erişimini sağlamak oldukça kolay.

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1 Yorum

YORUM YAZ

  1. Merhaba. Telefonum Huawei Mate 8. Üzerinde EMUI 4.0 var ve hiç bir güncelleme alamıyorum. Biraz araştırdım ve android güncellemesi alabilmek için önce EMUI nin 5 e yükseltilmesi gerektiğini öğrendim. Ancak bunu nasıl yapabileceğime dair bir bilgi bulamıyorum 🙁 konu ile ilgili yardımcı olursanız çok memnun olurum.
    Cep telefonu numaram: 05557226392
    Saygılarımla

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