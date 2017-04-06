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Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Huawei P10 ve P10 Plus akıllı telefonlar EMUI 5.1 arayüzüne ev sahipliği yapıyor; daha eski modeller olan P9, P9 Plus, Honor 8 ise EMUI 5.0 güncellemesini almış vaziyette. Bu yazımızda EMUI 5.0 kurulu Mate 8 akıllı telefonda root erişimini sağlamak ve TWRP recovery kurmak için izlenmesi gereken aşamaları aktaracağız.

Huawei Mate 8 EMUI 5.0 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

TWRP Recovery Yüklemek

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

dosyasını indirin ve genişletin. twrp-3.1.0-next-v3.img dosyasını indirin, recovery.img şeklinde adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

dosyasını indirin, şeklinde adlandırın ve klasörüne kopyalayın. adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanarak Komut İstemi aracını çalıştırın.

Akıllı telefonunuzu kapatın.

Ses Azaltma + Güç butonu kombinasyonu ile Fastboot moduna giriş yapın.

butonu kombinasyonu ile moduna giriş yapın. Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Komut İstemi aracında fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.

komutunu girin. Daha sonra fastboot boot recovery.img komutunu kullanın.

komutunu kullanın. fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatın.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU-v2.79.****.zip dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Dosyayı akıllı telefonunuza kopyalayın.

Cihazınızı güç butonunu kullanarak kapatın.

Ses Artırma + Güç butonlarına basılı tutarak Recovery moduna girin.

butonlarına basılı tutarak moduna girin. Install seçeneğine gidin, SuperSU-v2.79.****.zip dosyasını seçerek yükleyin.

seçeneğine gidin, dosyasını seçerek yükleyin. Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

OTA Güncellemelerini Alabilmek İçin Systemless Root (Opsiyonel)

superuser_noverify.zip ve Superuser uygulamasını indirip akıllı telefonunuza kopyalayın.

ve uygulamasını indirip akıllı telefonunuza kopyalayın. Akıllı telefonu kapatın.

Ses Artırma + Güç butonlarına basılı tutarak Recovery moduna girin.

butonlarına basılı tutarak moduna girin. Install seçeneğine girin, superuser_noverify.zip dosyasının bulunduğu dizine giderek dosyayı seçin ve kurulum için kaydırma hareketini yapın.

seçeneğine girin, dosyasının bulunduğu dizine giderek dosyayı seçin ve kurulum için kaydırma hareketini yapın. Ana menüye dönün, akıllı telefonu yeniden başlatın.

phh’s Superuser uygulamasını yükleyin.

Gördüğünüz gibi EMUI 5.0 kurulu Huawei Mate 8 akıllı telefonda TWRP recovery kurulumu ve root erişimini sağlamak oldukça kolay.



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