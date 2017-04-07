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iOS işletim sistemi seneler boyunca kapalı bir sistem olarak kaldı ve uygulamalar birbiriyle iletişim kuramadı. Fotoğraflar uygulamasındaki bir fotoğrafı Instagram ile yükleme ya da WhatsApp ile paylaşmak gibi basit işlemlere bile izin verilmiyordu ama iOS 8 sonrasında bu sorunlar aşıldı.

iOS: iPhone’unuza Özel Eklenti Oluşturun

Artık iki tıklama yaparak uygulamalar arasında içerik paylaşabilirsiniz. Bunun gerçekleşebilmesi için uygulama geliştiricinin destek verecek eklentiyi yazmış olması gerekiyor. Peki bu yoksa ne yapabilirsiniz? Workflow adlı uygulama üretkenliği arttırmaya odaklanıyor ve özel eklenti oluşturmanız için olanak veriyor.

Workflow uygulamasının özelliği iOS ile gerçekleştirilecek karmaşık işlemleri basitleştirmesi. GIF görselleri oluşturma, PDF oluşturma, görselleri yeniden boyutlandırma, benzer diğer işlemleri kısa sürede tamamlama imkanı veriyor. Bunların her birine workflow / iş akışı adı veriliyor.

Normal uygulamalar oluşturunca bunları ana ekrana sabitleyebilirsiniz. Aksiyon eklentileriyse diğer uygulamalar içinden paylaşma menüsüyle erişilebiliyor. Workflow açınca mevcut eklentiler gösterilir. Bunları kullanabilir ya da bir kez daha tıklayıp istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

iOS Eklentisi Oluşturmak

Uygulama listesindeki son seçenek olan yeni oluştura tıklayın ve normal ya da aksiyon eklentisi oluşturun.

Soldaki menüyü kullanarak ve aksiyonları görerek başlayın. Link oluşturma, hızlı görünüm, bileşen elde etme gibi seçenekler var. Solda aradığınızı bulunca sürükleyip sağa bırakın ve devam edin. Tümünü ekledikten sonra sıralamasını yapın. Üstteki oynat butonuna basıp nasıl işlediğiniz görebilirsiniz ve bitince sağ üstteki Done butonuna basabilirsiniz. Bunu yapınca oluşturduğunuz aksiyon kaydediliyor olacak.

Bunları teker teker oluşturmak zor geliyorsa indirmeyi tercih edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken uygulamayı açınca galeri kısmına girmek ve en iyi iş akışlarını görüp size uygun olanları seçmek. Kategoriler altında olduğu için bulmak kolaylaşıyor. İndirdikten sonra kullanabilirsiniz. Bunları arkadaşlarla paylaşmak isterseniz linkini alabilirsiniz.

Aynı Apple ID kullanan birden fazla cihazınız varsa iOS cihazlar arasında iş akışı eşleştirmesi yapabilirsiniz ama manuel olarak eklemeniz gerekecek. Jailbreak yapmak zorunda kalmadan iOS cihazı bu şekilde özelleştirme imkanı veren fazla seçenek yok. Uygulamayla ilgili daha fazla bilgi ve kaynak içinse Reddit forumunu kullanabilirsiniz. www.reddit.com/r/workflow



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