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Samsung Galaxy S8’in Tek Elle Kullanımını Kolaylaştırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung’un yeni Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonları % 83 ekran – gövde boyutu oranıyla sınıfının en iyisini sunmayı başarıyor. Daha önce Xiaomi Mi Mix akıllı telefon da benzer bir başarı yakalanmıştı. Son derece ince üst ve alt çerçeve, kavisli ekran kenarları ve 18.5:9 en boy oranı ile bu tablo sağlanabilmekte. Bu en boy oranı akıllı telefonun dar ama uzun olduğu anlamına geliyor. Yani kısa parmaklara sahip kullanıcılar için akıllı telefonu tek elle kullanmak zor olacak. Samsung daha kolay gezinme için tek elle çekme modu gibi olağan arabirim seçeneklerini sağladığı için başparmağınızla ulaşmanız gereken yere ulaşıncaya kadar ekranı daha yönetilebilir bir boyuta çekip daha sonra tekrar açabilirsiniz. Galaxy S8 ve S8+ ile firma yeni Samsung UX arayüzünü sunuyor; bu arayüzde uygulamalara kolay şekilde ulaşmak için farklı bir yöntem mevcut. Dilerseniz şimdi Samsung Galaxy S8’in Tek Elle Kullanımını Kolaylaştırmak için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Samsung Galaxy S8’in Tek Elle Kullanımını Kolaylaştırmak

Ana ekranınızdaki simgeleri sağ başparmağınızla kolayca ulaşabileceğiniz şekilde; ekranın sol üst kısmı yerine ekranın sağ alt bölümüne doğru taşıyabilirsiniz. Ana ekranda az sayıda uygulama varsa bu metot oldukça kullanışlı olacaktır. Ana ekranınız doluysa dahi sık kullandığınız uygulamaları ekranın sağ alt köşesine doğru alabilirsiniz.

Galaxy S8 veya S8+ akıllı telefonun ana ekranında boş bir alana basılı tutun.

Basılı tutmanın ardından ortaya çıkan seçenekler arasında uygulama simgelerinizin düzenini değiştirmek için ortada konumlandırılan kullanışlı bir buton bulunmakta.

Uygulama simgelerini sol üst kısımdan sağ alt kısma doğru taşımak için bu butona dokunun.

Karşınıza gelen penceredeki Apply butonunu kullanın, yaptığınız değişiklik kaydedilecektir.

Artık Galaxy S8 akıllı telefonu tek elinizde tuttuğunuzda uygulama simgelerine daha kolay şekilde erişebileceksiniz.



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