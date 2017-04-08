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Android 6.0 Marshmallow işletim sistemli akıllı telefonlarda Xposed Framework kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Xposed Framework, Android işletim sistemli akıllı telefonları özelleştirmek için kullanılabilen ve çok sayıda modülün eklenebildiği başarılı bir araç. Google Android Marshmallow işletim sistemini 2015’te yayınlamıştı, işletim sisteminin bu versiyonuyla uyumlu Xposed Framework’ü rovo89 kısa süre içerisinde geliştirdi. Bu yazımızda Android 6.0 ve Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemli cihazlarda Xposed Framework kurulumu için ne yapılması gerektiğini ele alacağız.

Android 6.0 Marshmallow: Xposed Framework Kurulumu

Xposed Framework ile Android’li akıllı telefonunuzdaki mevcut sınırlamaları aşarak çeşitli özelleştirmeler yapabilirsiniz. Bunlar arasında cihazın arayüzünün görünümünü değiştirme, durum çubuğu ve bildirim alanında özelleştirmelere gitme, akıllı telefonun IMEI ve seri numarasını değiştirme, kilit ekranını düzenleme, simge paketi yükleme, reklamları engelleme, YouTube videolarını arka planda oynatma da mevcut. Tüm bunlar çeşitli Xposed modülleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Bu işlemleri Android 6.0 Marshmallow kurulu ve ARM, ARM64, x86 (Intel) mimarili işlemciye sahip akıllı telefonlarda uygulayabilirsiniz. Cihazınızda bootloader kilidinin kaldırılması, root erişiminin sağlanması, TWRP / CWM gibi bir custom recovery’nin yüklü olması şart.

Gerekenler

Akıllı telefonunuzu yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Android’in Settings / Ayarlar menüsünde Security / Güvenlik bölümündeki Unknown Sources / Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin.

menüsünde bölümündeki seçeneğini etkinleştirin. CPU-Z uygulaması yardımıyla işlemcinizin modelini / mimarisini öğrenin.

uygulaması yardımıyla işlemcinizin modelini / mimarisini öğrenin. Xposed Installer APK dosyasını indirin.

Cihazınızla uyumlu Xposed-Framework ZIP dosyasını indirin.

İndirmeler

Kurulum

Xposed Installer APK dosyasını indirin fakat yüklemeyin.

Cihazınızla uyumlu Xposed-Framework flash’lanabilir ZIP dosyasını indirin, dosyayı akıllı telefonunuzun depolama birimine kopyalayın.

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.

Install menüsüne erişin ve cihazınıza kopyaladığınız ZIP dosyasının yer aldığı dizine erişip dosyayı seçin. Flash’lamak için kaydırma hareketini yapın.

menüsüne erişin ve cihazınıza kopyaladığınız ZIP dosyasının yer aldığı dizine erişip dosyayı seçin. Flash’lamak için kaydırma hareketini yapın. Ana menüye dönüp Wipe Cache seçeneğini kullanın.

seçeneğini kullanın. Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Bazı cihazların ilk açılışı Xposed kurulumunun ardından 5-10 dakika sürebiliyor, telaşlanmanıza gerek yok.

Gördüğünüz gibi işlem oldukça kolay. Artık akıllı telefonunuzda çeşitli Xposed Framework modüllerinin sağladığı avantajlardan yararlanabilecek, beğenmediğiniz modülleri kolayca devre dışı bırakabileceksiniz.



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