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Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge’e Galaxy S8 ROM Port kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung Galaxy S7 ya da S7 Edge akıllı telefonlardan birisine sahipseniz ve cihazınızı farklı bir ROM’la özelleştirmek istiyorsanız sizin için harika bir haberimiz var. XDA üyesi kullanıcı adlı geliştiricinin çabalarıyla Galaxy S7 / S7 Edge akıllı telefonunuza Galaxy S8 ROM port’unu yükleyebileceksiniz. Geliştirici bu ROM’u OnThEdgeLite şeklinde adlandırmakta. ROM güncel G935FXXU1DQCE firmware’ini esas alıyor, tamamen debloated ve deodexed durumunda. Knox devre dışı ve Magisk ön yüklü olarak geliyor. Birçok stok Galaxy S8 uygulamasını içeriyor. Galaxy S7 donanımsal navigasyon butonlarına sahip olduğu için yazılımsal navigasyon butonları varsayılan olarak devre dışı bırakılmış fakat aktive edilebiliyor. Dilerseniz Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge’e Galaxy S8 ROM Port kurulumu için izlemeniz gereken aşamalara geçelim.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge’e Galaxy S8 ROM Port Kurulumu

İndirmeler – Galaxy S7 Edge

İndirmeler – Galaxy S7

İşlemler akıllı telefonunuzun garantisinin geçersiz kalmasına neden olabilir. Aynı zamanda riskli bir işlem olduğunu ve meydana gelebilecek bir sorun ve doğuracağı sonuçlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Gerekenler

Güncel TWRP recovery

Stok Android Nougat ROM’da bulunmuyorsa güncel Bootloader ve Modem. Bunları ODIN yazılımı ile flash’lamanız gerekecek.

Galaxy S8 ROM Port Kurulumu

ROM ve onarma dosyalarını akıllı telefonunuza kopyalayın.

Cihazı tamamen kapatın.

Ses artırma, ana ekran ve daha sonra güç tuşlarına basıp basılı tutarak recovery moduna girin.

ve daha sonra tuşlarına basıp basılı tutarak girin. Galaxy S7 ekranında logoyu gördüğünüzde tuşları bırakın.

Recovery menüsünde Backup seçeneği kullanarak tam bir Nandroid yedeği oluşturun.

seçeneği kullanarak tam bir Nandroid yedeği oluşturun. Yedekleme işleminin ardından ana menüye dönün ve Wipe ‘ı seçin.

‘ı seçin. Advanced wipe ‘a gidin ve dahili ile harici depolama birimleri dışındaki tüm seçenekleri işaretleyin.

‘a gidin ve dahili ile harici depolama birimleri dışındaki tüm seçenekleri işaretleyin. Temizlik için gerekli kaydırma hareketini yapın.

Ana menüye dönün, Install ‘a dokunun.

‘a dokunun. ROM dosyasını seçin.

Daha sonra onarma dosyalarını seçin ve flash’lamak için kaydırma hareketini yapın.

AROMA yükleyici karşınıza geldiğinde yüklemek istediğiniz ve istemediğiniz araçlarla ilgili seçimlerinizi yapın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.



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