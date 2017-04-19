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ASUS ZenFone 3 Laser Android Nougat güncellemesi yayınlandı. ZC551KL model numaralı akıllı telefon için yayınlanan güncelleme cihazı V14.2015.1701.13 versiyonuna taşıyor ve Android 7.0 Nougat işletim sistemini getiriyor. Güncellemeyi almayan kullanıcıların akıllı telefonlarında Settings – About – System Update yolunu izleyerek güncelleme için elle kontrol yapmaları gerekmekte.

ASUS ZenFone 3 Laser Android Nougat Güncellemesi

ZenFone 3’e gelen güncelleme akıllı telefonda önemli değişikliklere imza atıyor. Artık akıllı telefon FET VoLTE ve VoWiFi desteğine kavuşuyor. Android Nougat’ta düzgün çalışmayan Share Link aracının yerini ASUS’un dosya yöneticisi ve ZenLink uygulaması almış durumda. Bazı gereksiz uygulama kısayolları tüm uygulamaların yer aldığı menüden kaldırılmış.

Quick Settings / Hızlı Ayarlar menüsüne çoklu sayfa desteği kazandırılmış. 12’den fazla sayıda ayara ihtiyaç duyan kullanıcılar daha fazla ayar kısayolu görmek için soldan sağa doğru kaydırma hareketi yapabiliyor. Burada yer almasını istediği kısayolları kullanıcı tercih edebiliyor.

Güncelleme ile birlikte Android Nougat işletim sisteminin desteklemediği Holo Spiral, Bubbles, Black Hole, Phase Beam gibi canlı duvar kağıtları kaldırılmış. Android Marshmallow’dan Android Nougat versiyonuna geçilip factory reset yapıldığında ana ekran tamamen yeni bir görünüme bürünmekte.

ASUS ZenFone 3 akıllı telefon 5.5 inç genişlikli 1080p ekran, Qualcomm Snapdragon 430 yongaseti, 2 / 4 GB RAM, 32 / 64 GB depolama alanı, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil ve çift SIM yuvası gibi özellikler sunmakta.



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