Samsung Galaxy C9 Pro Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Galaxy C9 Pro akıllı telefon Samsung tarafından Xiaomi ve Huawei gibi firmaların cazip fiyatlı modelleriyle rekabet etmek için 2016’nın son çeyreğinde kullanıma sunuldu. Akıllı telefonda Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 653 yongaseti ve 6 GB RAM gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Dilerseniz şimdi Samsung Galaxy C9 Pro Root ve TWRP Recovery yüklemek için ne yapmanız gerektiğine değinelim.
Samsung Galaxy C9 Pro Root ve TWRP Recovery Yüklemek
Gerekenler
- Cihazınızı en az % 60 düzeyine kadar şarj edin.
- Tüm verilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini tercih edebilirsiniz.
- Settings -> About Phone menüsüne erişin ve buradaki Build Number seçeneğine 7 kez üst üste dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin.
- Menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.
- Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.
- Güncel Odin uygulamasını indirin.
- TWRP ve root dosyalarını indirin.
İndirmeler
- Odin
- TWRP: Recovery_SM-C900.tar.md5
- Root Dosyaları: no-verity-no-encrypt_ashyx.zip / SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip
TWRP 3.1 Kurulumu
- Güncel Odin yazılımını indirin ve arşiv dosyasını genişletin.
- Recovery_SM-C900.tar.md5 dosyasını akıllı telefonunuza indirin.
- Akıllı telefonunuzu kapatın.
- Ana ekran + Güç + Ses azaltma butonlarını kullanarak cihazı Download modunda açın.
- Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve Odin yazılımının cihazı tespit etmesini bekleyin.
- AP kutucuğunu işaretleyin ve Recovery_SM-C900.tar.md5 dosyasını ekleyin.
- Auto Reboot ve F.Reset Time kutucuklarını işaretleyin. Ekran görüntüsüne göz atmanızda yarar var.
- Start butonuna tıklayarak kurulumun başlatılmasını sağlayın.
- İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.
Root Erişimini Sağlamak
- no-verity-no-encrypt_ashyx.zip ve SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyalarını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.
- Cihazı kapatın.
- Ses artırma + Ana Ekran + Güç butonu kombinasyonu ile akıllı telefonunuzu Recovery modunda başlatın.
- System Permission’ı Read Only‘de bırakın, Writing’i etkinleştirmeyin.
- Menüdeki Backup seçeneğini kullanarak tam yedek oluşturun.
- Yedek aldıktan sonra ana menüye dönün ve Install‘a dokunun. no-verity-no-encrypt_ashyx.zip dosyasına erişin ve yüklenmesini sağlayın.
- Daha sonra aynı şekilde SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyasını da yükleyin.
- Wipe Dalvik Cache seçeneğini kullanarak temizlik yapın.
- Ana menüye dönün ve Galaxy C9 Pro akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.
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2 YorumYORUM YAZ
Benimde çince olarak açılıyor ve her yere girişimde sıfırlanıyor yine türkçe yapmaya uğraşıyorum. Sistemi de yedeklemiyor yedekleme başladıktan sonra telefon kapanıyor. Normal açılıyor, yedeklemeden atıyor
Samsung Galaxy C9 Pro TWRP yükledim, telefonu yeniden başlatıp recovery menüsüne gelince çince menü ile karşılaşıyorum bu her seferinde böyle oluyor… no-verity-no-encrypt_ashyx.zip bu ne işe yarıyor bunu yüklediğimde tel. açılmıyor, yarım saat bekledim açılmıyor. bu sorunlar hakkında bilgi almak istedim. Teşekkürler…