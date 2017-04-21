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Samsung Galaxy C9 Pro Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Galaxy C9 Pro akıllı telefon Samsung tarafından Xiaomi ve Huawei gibi firmaların cazip fiyatlı modelleriyle rekabet etmek için 2016’nın son çeyreğinde kullanıma sunuldu. Akıllı telefonda Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 653 yongaseti ve 6 GB RAM gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Dilerseniz şimdi Samsung Galaxy C9 Pro Root ve TWRP Recovery yüklemek için ne yapmanız gerektiğine değinelim.

Samsung Galaxy C9 Pro Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Cihazınızı en az % 60 düzeyine kadar şarj edin.

Tüm verilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini tercih edebilirsiniz.

uygulamalardan birisini tercih edebilirsiniz. Settings -> About Phone menüsüne erişin ve buradaki Build Number seçeneğine 7 kez üst üste dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin.

menüsüne erişin ve buradaki seçeneğine 7 kez üst üste dokunarak menüsünü etkinleştirin. Menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

ve seçeneklerini aktive edin. Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Güncel Odin uygulamasını indirin.

TWRP ve root dosyalarını indirin.

İndirmeler

TWRP 3.1 Kurulumu

Güncel Odin yazılımını indirin ve arşiv dosyasını genişletin.

Recovery_SM-C900.tar.md5 dosyasını akıllı telefonunuza indirin.

dosyasını akıllı telefonunuza indirin. Akıllı telefonunuzu kapatın.

Ana ekran + Güç + Ses azaltma butonlarını kullanarak cihazı Download modunda açın.

butonlarını kullanarak cihazı açın. Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve Odin yazılımının cihazı tespit etmesini bekleyin.

AP kutucuğunu işaretleyin ve Recovery_SM-C900.tar.md5 dosyasını ekleyin.

kutucuğunu işaretleyin ve dosyasını ekleyin. Auto Reboot ve F.Reset Time kutucuklarını işaretleyin. Ekran görüntüsüne göz atmanızda yarar var.

Start butonuna tıklayarak kurulumun başlatılmasını sağlayın.

butonuna tıklayarak kurulumun başlatılmasını sağlayın. İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Root Erişimini Sağlamak

no-verity-no-encrypt_ashyx.zip ve SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyalarını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

ve dosyalarını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın. Cihazı kapatın.

Ses artırma + Ana Ekran + Güç butonu kombinasyonu ile akıllı telefonunuzu Recovery modunda başlatın.

kombinasyonu ile akıllı telefonunuzu başlatın. System Permission’ı Read Only ‘de bırakın, Writing’i etkinleştirmeyin.

‘de bırakın, Writing’i etkinleştirmeyin. Menüdeki Backup seçeneğini kullanarak tam yedek oluşturun.

seçeneğini kullanarak tam yedek oluşturun. Yedek aldıktan sonra ana menüye dönün ve Install ‘a dokunun. no-verity-no-encrypt_ashyx.zip dosyasına erişin ve yüklenmesini sağlayın.

‘a dokunun. dosyasına erişin ve yüklenmesini sağlayın. Daha sonra aynı şekilde SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip dosyasını da yükleyin.

dosyasını da yükleyin. Wipe Dalvik Cache seçeneğini kullanarak temizlik yapın.

seçeneğini kullanarak temizlik yapın. Ana menüye dönün ve Galaxy C9 Pro akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

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