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Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge’e Galaxy S8 ROM Port kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S8 ROM’unun Samsung’un üst düzey akıllı telefonlarına port edildiğini gördük. Galaxy S8 ROM port’u Galaxy S6 ve S6 Edge akıllı telefonlar için de yayınlandı. XDA sitesi üyesi tarafından geliştirilen bu ROM Noble Nougat Experience 4.0 adını taşıyor. Mart ayı güvenlik güncellemelerini içeren resmi Galaxy S8 firmware’i esas alınarak hazırlanmış. ROM deodex edilmiş, Knox devre dışı bırakılmış, akıcı performans ve uzun pil ömrü hedefiyle optimize edilmiş durumda. Magisk 12.0 versiyonu ön yüklü olarak geliyor.

Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge’e Galaxy S8 ROM Port Kurulumu

Desteklenen Modeller

Galaxy S6 (SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920S) ve Galaxy S6 Edge (SM-G925F, SM-G920FD, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925S)

ROM kurulumunun riskli bir işlem olduğunu ve kurulum sırasında / sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Gerekenler

TWRP Recovery kurulumu

Noble Nougat Experience 4.0 STABLE S8 PORT

Kurulum İşlemi

Noble Nougat Experience 4.0 STABLE S8 PORT dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın. Akıllı telefonu kapatın.

Güç + Ana Ekran + Ses Artırma butonlarına ekranda mavi yazılar görene dek basılı tutun.

butonlarına ekranda mavi yazılar görene dek basılı tutun. Recovery ekranını gördüğünüzde tuşları bırakın.

Akıllı telefonunuz TWRP recovery menüsüyle açılacaktır.

Öncelikle Backup seçeneğini kullanın ve tam bir Nandroid yedeği oluşturun. İşler ters giderse bu yedeğe ihtiyacınız olabilir.

seçeneğini kullanın ve tam bir Nandroid yedeği oluşturun. İşler ters giderse bu yedeğe ihtiyacınız olabilir. Wipe > Advanced Wipe seçeneğine erişin ve dahili ile harici depolama birimi haricinde her şeyi seçin. Temizlik yapmak için sağa doğru kaydırma hareketini uygulayın.

seçeneğine erişin ve dahili ile harici depolama birimi haricinde her şeyi seçin. Temizlik yapmak için sağa doğru kaydırma hareketini uygulayın. ROM’u yüklemek için TWRP menüsünde Install seçeneğine girin ve indirip akıllı telefonunuza aktardığınız ROM dosyasına erişin.

seçeneğine girin ve indirip akıllı telefonunuza aktardığınız ROM dosyasına erişin. Dosyayı seçin ve yüklemek için kaydırma hareketini yapın.

Karşınıza gelen AROMA yükleyicisinde dilediğiniz özellikleri kurulumun dışında tutabilir ya da kuruluma dahil edebilirsiniz.

Kurulum tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Gördüğünüz gibi kurulum işlemi zor değil. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim. Akıllı telefonunuz açıldığında Galaxy S8 ROM port’unun tadını çıkarabilirsiniz.



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