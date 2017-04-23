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Android‘li akıllı telefonlarda karşılaşılan android.process.media hatası ve sorunun çözümü için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sisteminde android.process.media keeps stopping / android.process.media işlemi durdu hatasıyla karşılaşmanız mümkün. Bunun sebepleri arasında bir custom ROM çözümüne geçiş, firmware güncellemesi sırasında yaşanan bir problem, Titanium Backup gibi uygulamalarla alınan yedeğin geri yüklenmesi, Media storage ve Download Manager sorunları olabilir. Sorunun çözümünü garanti eden bir yöntem bulunmasa da denenebilecek işlemler var.

Android: android.process.media Hatası ve Çözümü

Akıllı telefonunuzda Settings > Apps menüsüne gidin.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve Google Services Framework aracını bulup üzerine dokunun.

Sırasıyla Storage ve Manage Space butonlarını kullanın. Clear All Data butonuna dokunun.

Aşağı doğru kaydırma yapın ve Google Play‘i bulun. Tıpkı Google Play Services’a yaptığınız gibi tüm verileri temizleyin.

Settings > Apps menüsüne geri dönün ve Google Services Framework‘ü seçin. Önce Force stop, daha sonra Clear cache butonunu kullanın.

Google Play uygulamasını uygulama tepsisinden açın ve hata iletisiyle karşılaştığınızda OK seçeneğine dokunun.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Cihaz tekrar açıldığında uygulamalara gidin ve Google Play Services’ın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aktif değilse açın ve sorunun giderilip giderilmediğini test edin.

Hata iletisini almaya devam ediyorsanız;

Settings > Accounts > Google menüsüne gidin ve Google’la gerçekleştirilen senkronizasyonu kapatın.

Settings > Apps menüsüne gidin. Sağ üst kısımda yer alan ve üç noktadan oluşan butona dokunun. Show system‘i seçin. Listedeki uygulamalar arasından Media Storage‘ı bulun. Üzerine dokunun, Storage ile devam edin ve Clear data butonunu kullanın. Uygulamayı sonlandırın.

Benzer şekilde Download Manager‘ın verilerini temizleyin ve hizmeti sonlandırın.

Akıllı telefonunuzu kapatın.

Birkaç dakika bekledikten sonra cihazı açın.

Hata mesajının tekrar görünmemesi gerek.

Settings menüsüne gidin ve yaptığınız değişiklikleri (Google eşitlemesi, Media Storage ve Download Manager) geri alın.



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