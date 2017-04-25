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Samsung Galaxy S8 ve S8+ Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından Galaxy S8 ile S8+ kullanıcıların eline ulaşmaya başladı. Samsung’un 2017 yılı amiral gemisi modelleri için geliştiriciler derhal çalışmalara başladı, hatta XDA üyesi akıllı telefonlarda root erişimini sağlamak ve TWRP Recovery yüklemek için bir yöntem geliştirmiş durumda. Bu yöntem akıllı telefonun Exynos yongasetli modelleriyle uyumlu.

Samsung Galaxy S8

SM-G950F

SM-G950FD

SM-G950N

SM-G950X

Samsung Galaxy S8+

SM-G955F

SM-G955FD

SM-G955X

SM-G955N

Akıllı telefonunuzun model numarasını öğrenmek için Settings > About device menüsüne gidebilirsiniz. Dilerseniz Samsung Galaxy S8 ve S8+ Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamalara yakından bakalım.

Samsung Galaxy S8 ve S8+ Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Öncelikle bu işlemlerin akıllı telefonunuzun garantisini sonlandıracağını ve çeşitli riskler içerdiğini belirtelim. İşlem sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 50 seviyesine dek şarj edin.

Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Settings > About Phone > Software info menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine üst üste 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü aktive edin. Bu menü altındaki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.

Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin.

Akıllı telefonunuzdaki tüm verileri yedekleyin.

İndirmeler

TWRP Recovery Yüklemek ve Root Erişimi Sağlamak

Bağlantılardan cihazınızla uyumlu TWRP recovery imajını indirin.

ODIN ZIP dosyasını genişletin ve klasöre girin.

Odin3.exe dosyasına çift tıklayarak yazılımı çalıştırın.

Akıllı telefonunuzu kapatın.

Bixby + Ses Azaltma tuşlarına basılı tutun, daha sonra güç butonuna basın.

Akıllı telefon Download moduna girecektir.

Cihaz Download moduna girdiğinde USB kablosuyla kişisel bilgisayarınıza bağlayın.

ODIN Log kutucuğunda Added!! mesajını göreceksiniz.

Aynı zamanda ID:COM bölümünün mavi renge bürünmesi lazım.

Şimdi ODIN arayüzünde AP sekmesine tıklayın ve cihazınız için indirdiğiniz TWRP recovery.tar dosyasını seçin.

Options bölümüne girin ve Auto Reboot kutucuğundaki işaretlemeyi kaldırın.

Start butonuna tıklayın ve TWRP kurulumunun gerçekleştirilmesini bekleyin.

İşlem başarıyla tamamlandığında ODIN Log kutucuğunda PASS mesajı belirecek, ID:COM bölümü yeşil renge bürünecektir.

USB kablosunu çıkarın.

TWRP kurulumunun sonrasında recovery aracılığıyla cihaza güncel Magisk’i yüklemeniz gerekecek. Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatmak için Ses azaltma + Bixby + Güç butonlarına aynı anda basılı tutun ve ekran beyaz renge büründüğünde Bixby ile güç butonlarına basılı tutmaya devam ederken ses azaltma butonundan ses artırma butonuna geçiş yapın. TWRP Recovery menüsü belirene dek üç tuşa basılı tutmaya devam edin.

Menüde Install‘a girin, /twres/flashables/ dizinine erişin.

Magisk-v12.0-arm64.zip dosyasını seçin ve flash’lamak için gerekli kaydırma hareketini yapın.

Magisk akıllı telefonunuza kurulacak ve cihazınız açıldığında root erişimi sağlanacaktır.

Flash’lama işlemi tamamlandığında Reboot system butonunu kullanın.

Galaxy S8 / S8+ akıllı telefonunuz açıldığında root erişiminin başarıyla sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için Magisk’i açabilirsiniz.





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