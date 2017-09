⁠⁠⁠







Huawei P10 ve P10 Plus Root, Bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Huawei akıllı telefon pazarında çeşitli segmentlerdeki modelleriyle iddialı bir konumda. Popüler P9 modelinin devamı niteliğindeki P10 ve P10 Plus Android 7.0 Nougat esaslı EMUI 5.1 ile geliyor. Dilerseniz şimdi Huawei P10 ve P10 Plus Root, Bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP yüklemek için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Huawei P10 ve P10 Plus Root, Bootloader Kilidini Kaldırmak ve TWRP Yüklemek

Gerekenler

Cihazda Settings » About phone » Build number yolunu izleyin ve bu seçeneğe üst üste 7 kez dokunarak Developer options menüsünü aktive edin. Ardından Settings »Developer options menüsündeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin.

Minimal ADB ve Fasboot Setup’ı bilgisayarınıza yükleyin.

Huawei USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Bootloader kilidini kaldırmak tüm verileri sileceği için tüm verilerinizi yedekleyin.

Buradaki aşamaları izleyerek Huawei P10 / P10 Plus’ın bootloader kilidini kaldırın.

Akıllı telefonunuzun pil seviyesinin yeterli düzeyde olduğundan emin olun.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

adb reboot bootloader komutu ile cihazı Bootloader modunda başlatın.

Fastboot modundayken akıllı telefon ile bilgisayarın sağlıklı şekilde iletişim kurup kurmadığını kontrol etmek için fastboot devices komutunu girin. Her şey sorunsuzca komut istemi aracında akıllı telefonun seri numarasını göreceksiniz. Görmezseniz USB ve Fastboot sürücülerini bilgisayarınıza yeniden yükleyin.

TWRP recovery imajını yukarıdaki bağlantıdan indirin ve ZIP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın.

Komut isteminde recovery dosyasının bulunduğu dizine gidin. fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın. TWRP recovery kurulumu gerçekleştirilecektir.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanın.

Root Erişimini Sağlamak

SuperRoot_noverity_nocrypt.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

Akıllı telefonunuzu kapatın ve daha sonra Recovery modunda başlatın. Bunun için Güç + Ses Artırma butonu kombinasyonunu kullanmalısınız.

TWRP recovery menüsündeki decrypt/data ekranında Cancel‘a dokunun, karşınıza gelirse Swipe to Allow Modifications seçeneğinde kaydırma hareketi yapın. Aynı zamanda Never Show this screen during boot again kutucuğunu da işaretlemeyi unutmayın.

Install seçeneğine dokunun ve SuperRoot_noverity_nocrypt.zip dosyasını flash’layın.

Reboot » System yolunu izleyerek akıllı telefonu yeniden başlatın.

Cihaz açıldığında Google Play mağazasından Phh’s SuperUser uygulamasını yükleyin.

İşlem bu kadar! Cihazınızda root erişimini sağlamış oldunuz.



