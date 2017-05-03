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Samsung Galaxy S5’e Galaxy S8 Özelliklerini Kazandıran DreamUX ROM Kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu teknik özellikleri, tasarımı, yenilikleri ve fiyatıyla çok konuşuldu; cihaz gündemde kalmaya da devam ediyor. Geliştiriciler akıllı telefonda yer alan ROM’u eski Galaxy modelleri için port etti ve sitemizde bu ROM’ların kurulum rehberlerini yayınlamıştık. XDA üyesi geliştirdiği DreamUX ROM ile Galaxy S8 akıllı telefondaki arayüz ve uygulamaları Galaxy S5’e getiriyor. Bu ROM Android 7.0 Nougat esaslı C9000ZCU1AQC2 firmware’i esas alınarak geliştirilmiş.

Samsung Galaxy S5’e Galaxy S8 Özelliklerini Kazandıran DreamUX ROM Kurulumu

Desteklenen Galaxy S5 varyantları bunlar:

SM-G900F

SM-G9009D

SM-G900I

SM-G900P

SM-G900T

SM-G900S

SM-G900L

SM-G900K

SM-G9006

SM-G9008

SM-G9009W

SCL23 (Japonya)

SC-04 (Japonya)

Gerekenler

Akıllı telefonunuzun pil seviyesinin en azından % 60 olmasına özen gösterin.

Tüm verilerinizi yedekleyin. Yedekleme için bu rehberimizdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

Galaxy S5 akıllı telefona TWRP recovery kurulumunu gerçekleştirin.

İndirmeler

DreamUX ROM – İndirme bağlantısı – XDA başlığı

ROM Kurulumu

Öncelikle bağlantıdan ROM dosyasını indirin ve Galaxy S5 akıllı telefonunuza transfer edin.

Galaxy S5’i recovery modda çalıştırın. Bunun için cihazı kapatın, ardından ekranda Samsung logosunu görene dek Güç + Ana Ekran + Ses Artırma butonlarına birlikte basılı tutun.

TWRP recovery menüsü karşınıza geldiğinde öncelikle bir Nandroid yedeği oluşturun.

TWRP’de Wipe » Advanced Wipe menüsüne erişin ve Dalvik cache, cache, data ile system‘ı seçin ve temizliği gerçekleştirmek için gerekli kaydırma hareketini yapın.

TWRP ana menüsüne dönün ve Install seçeneğine dokunun. Dosya yöneticisi aracılığıyla ROM dosyasının bulunduğu dizine erişin ve flash’lamak için gerekli kaydırma hareketini yapın.

Flash’lama işlemi gerçekleştirilince akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.



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