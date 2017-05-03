Samsung Galaxy S5’e Galaxy S8 Özelliklerini Kazandıran DreamUX ROM Kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu teknik özellikleri, tasarımı, yenilikleri ve fiyatıyla çok konuşuldu; cihaz gündemde kalmaya da devam ediyor. Geliştiriciler akıllı telefonda yer alan ROM’u eski Galaxy modelleri için port etti ve sitemizde bu ROM’ların kurulum rehberlerini yayınlamıştık. XDA üyesi huaminhquan93 geliştirdiği DreamUX ROM ile Galaxy S8 akıllı telefondaki arayüz ve uygulamaları Galaxy S5’e getiriyor. Bu ROM Android 7.0 Nougat esaslı C9000ZCU1AQC2 firmware’i esas alınarak geliştirilmiş.
Samsung Galaxy S5’e Galaxy S8 Özelliklerini Kazandıran DreamUX ROM Kurulumu
Desteklenen Galaxy S5 varyantları bunlar:
- SM-G900F
- SM-G9009D
- SM-G900I
- SM-G900P
- SM-G900T
- SM-G900S
- SM-G900L
- SM-G900K
- SM-G9006
- SM-G9008
- SM-G9009W
- SCL23 (Japonya)
- SC-04 (Japonya)
Gerekenler
Akıllı telefonunuzun pil seviyesinin en azından % 60 olmasına özen gösterin.
Tüm verilerinizi yedekleyin. Yedekleme için bu rehberimizdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.
Galaxy S5 akıllı telefona TWRP recovery kurulumunu gerçekleştirin.
İndirmeler
DreamUX ROM – İndirme bağlantısı – XDA başlığı
ROM Kurulumu
Öncelikle bağlantıdan ROM dosyasını indirin ve Galaxy S5 akıllı telefonunuza transfer edin.
Galaxy S5’i recovery modda çalıştırın. Bunun için cihazı kapatın, ardından ekranda Samsung logosunu görene dek Güç + Ana Ekran + Ses Artırma butonlarına birlikte basılı tutun.
TWRP recovery menüsü karşınıza geldiğinde öncelikle bir Nandroid yedeği oluşturun.
TWRP’de Wipe » Advanced Wipe menüsüne erişin ve Dalvik cache, cache, data ile system‘ı seçin ve temizliği gerçekleştirmek için gerekli kaydırma hareketini yapın.
TWRP ana menüsüne dönün ve Install seçeneğine dokunun. Dosya yöneticisi aracılığıyla ROM dosyasının bulunduğu dizine erişin ve flash’lamak için gerekli kaydırma hareketini yapın.
Flash’lama işlemi gerçekleştirilince akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.
İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.
6 YorumYORUM YAZ
bu 2versiyonu daha iyi ve türkçe var https://mega.nz/#!YUMHCBIK!LpnnvnLZe5QWtnY-hQ0CG08635zCi13Kza80KMpO4Vo
türkçe dil desteği var v2 çıktı ayriyeten bu romda parmak izi mavi ışık ve gece saati çalışmıyor
Efsane !!! Ama türkçe dil desteği yok 🙁
türkçe dil destegi nezaman gelecek
Çok güzel ama Türkçe dil desteği yok
Türkçe dil desteği yok…