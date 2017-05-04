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Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F/M/G root rehberi ile sizlerleyiz. Samsung’un ürün gamında çeşitli fiyat seviyelerinde ve farklı teknik özellikler içeren çok sayıda akıllı telefon bulunmakta. Galaxy J2 Prime firmanın orta seviye akıllı telefon modellerinden birisi. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemini çalıştırıyor ve birçok kullanıcının hoşlanmadığı bloatware’ler içeriyor. Galaxy J2 Prime’da root erişimini sağladıktan sonra istenmeyen ön yüklü uygulamalardan kurtulmak ve çeşitli özelleştirmelere gitmek mümkün. Xposed Installer ile kullanışlı modülleri akıllı telefona kazandırmak da olası. Dilerseniz Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F/M/G root erişimi için izlemeniz gereken aşamalara bakalım.

Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F/M/G Root Rehberi

Gerekenler

Akıllı telefonda Settings » About phone » Build number yolunu izleyin ve bu seçeneğe 7 kez art arda dokunarak Developer Options menüsünü aktive edin. Ardından bu menüye gidin ve OEM Unlocking ile USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin.

Minimal ADB ve Fasboot Setup‘ı bilgisayarınıza indirip yükleyin.

Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Her ihtimale karşı verilerinizi yedekleyin.

İşleme başlamadan önce akıllı telefonunuzun pil seviyesinin yeterli olduğundan emin olun.

İndirmeler

J2 Prime Root Kit – İndirme bağlantısı

Root Erişimini Sağlamak

Üstteki bağlantıdan Root Kit’i indirin ve arşiv dosyasını genişletin. root-boot.tar, ROOT-ENGLISH.exe ve ROOT-ESPAÑOL.exe dosyalarını göreceksiniz.

Akıllı telefonunuzda USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirdiğinizden emin olun. Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

ROOT-ENGLISH.exe dosyasına çift tıklayın. Aşağıdaki arayüzle karşılaşacaksınız.

USB sürücülerini daha önce yüklediyseniz tekrar kurmanıza gerek yok. NO yazın ve Enter‘a basın.

Akıllı telefonunuz otomatik olarak Download modunda başlatılacak ve Odin penceresi bilgisayarınızda açılacaktır.

AP butonuna tıklayın ve root-boot.tar dosyasını seçin. Flash’lama işlemini başlatmak için Start butonuna tıklayın.

Flash’lama tamamlandığında Odin arayüzünde sol üst kısımda yer alan metin kutucuğunda Reset ifadesini göreceksiniz. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Akıllı telefonunuzun USB kablosunu çıkarmayın.

Komut dosyası cihazınıza kurulum sonrası bazı işlemler uygulayacak ve Your device is rooted mesajını gösterecektir. Enter tuşuna bastığınızda cihazınız tekrar yeniden başlatılacaktır.

Akıllı telefonunuz açıldığında SuperSU uygulamasını açın ve gerekli güncellemeleri yüklemesini sağlayın.



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