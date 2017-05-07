⁠⁠⁠







Root’lu Android telefonlarda Snapchat kullanmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Snapchat özellikle gençlerin oldukça sevdiği ve aktif olarak kullandığı bir uygulama. Özgün özellikleriyle Instagram, WhatsApp ve Facebook uygulamalarını da önemli ölçüde etkilemeyi başarmıştı. Uygulama root’lu Android telefonlarda güvenlik gerekçeleri sebebiyle çalışmıyor, en azından resmi olarak. Root’lu Android telefonlarda Snapchat kullanmak için ele alacağımız aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Root’lu Android Telefonlarda Snapchat Kullanmak

Android 6.0 Marshmallow ve daha eski Android versiyonlarda Xposed Installer‘a ihtiyaç var. Root Cloak adlı Xposed modülünü indirip ve yükleyin.

Bu modülü Xposed Modules listesinden aktive edin. Bunun için Xposed uygulamasını çalıştırıp Modules bölümüne erişin ve Root Cloak‘taki kutucuğu işaretleyin.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Root Cloak modülünü açın ve ayarlarına erişin.

Uygulamadan root’u gizlemek için Snapchat‘i seçin. Akıllı telefonunuzun root’lu olduğunu kendisinden gizlemek istediğiniz başka bir uygulamayı da seçebiliyorsunuz.

Şimdi Snapchat hesabınızla oturum açabiliyor olmanız gerek.

Android Nougat işletim sistemli akıllı telefonlara Xposed yüklenemiyor. Nougat kurulu cihazlarda benzer bir işlevi üstlenen Magisk kullanılabiliyor. Magisk’in kurulumu Xposed’a göre biraz daha karışık ve uyumlu modül sayısı şu an daha az. Fakat Android Nougat’lı cihazlar için şu anki tek seçenek konumunda. Akıllı telefonunuzda bir custom ROM yüklüyse Magisk’in ön yüklü bulunması ihtimali yüksek.

Magisk’in ayarlarına gidin ve Magisk Hide seçeneğini etkinleştirin.

Bu seçenek akıllı telefonunuzda root erişimini sağladığınızı Snapchat gibi uygulamalardan gizleyecektir. Akıllı telefonunuz root’lu değilmiş gibi Snapchat’te oturum açabileceksiniz.



⁠⁠⁠





