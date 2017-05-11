Samsung Galaxy Note 7R Geliyor

Geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy Note 7 modelinin bataryasındaki problem yüzünden başı çok ağrımıştı.Hatırlayacağımız üzere Samsung piyasadan bütün Galaxy Note 7’leri toplatmış ve telefonun üretimini de durdurmuştu. Ayrıca Samsung, orjinal ya da değiştirilmiş Galaxy Note 7 modeline sahip olan kullanıcıların akıllı telefonları kapatlamalarını ve kullanmamaları gerektiğini açıklamıştı. Samsung telefonu iade etmeyenler için ise bir güncelleme yayınlanıp cihaz kullanım dışı bırakılmıştı.

Yeni Note 7R %50 Daha Ucuz

Samsung şimdilerde yeni bir Galaxy Note 7r modeli hazırlığında. Söylentilere göre bu model eski Note 7’den %50 daha ucuz olması bekleniyor. Sızdırılan fiyata göre şimdilik 440 dolar olması bekleniyor. Cihazın donanım özelliğine bakacak olursak 3200 mAh kapasiteli bir bataryaya ve Android’in en güncel sürümü ile piyasaya sunulması bekleniyor. Eğer fiyat söylentileri doğruysa, Samsung Galaxy Note 7R satışlarında bir patlama yaşayabilir.

Galaxy Note 7 Bataryası Neden Patlıyor

Samsung bu soruya şu cevabı vermişti “Yaptığımız araştırmalara göre sorunun batarya hücrelerinden kaynaklandığını öğrendik. Anot ve katotların en nadir üretim hatalarından biri sebebiyle etkileşime girmesi ve bu sebeple bataryada oluşan aşırı ısınma bu tarz sorunlara sebep olduğunu farkettik.” şeklindeki açıklamasıyla soru işaretlerini gidermişti.

Samsung bu hatayı düzeltip yeni Note 7’leri piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Bu modelde küçük bir isim değişikliği söz konusu. Yeni Note modeli Galaxy Note 7R olarak piyasaya sunulması bekleniyor.