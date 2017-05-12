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Blog sahibi olmak artık sıradışı sayılmıyor ve YouTube ortamında vlog yayını da moda olarak kabul ediliyor ama elbette video çekmek daha zorlu ve tercih etmiyor olabilirsiniz. Blog sahibi olmaksa daha kolay ve ücretsiz WordPress paketini kendi sitesi üzerinden kullanmak mümkün.

Android: Blog Üretkenliğinizi İyileştirin

Bu işlem gerçekte klavye ağırlığı yüksek olan veri girdisi ağırlıklı bir çalışma ve mobil cihazları kullanarak blog işleri yapmak pek tercih edilmiyor ama WordPress esaslı bir siteniz varsa yönetimi için mobil cihazdan destek alabilirsiniz. WordPress paketini içeren bir blog sahibi olup WordPress mobil uygulamasını önermemek imkansız. Hesabınıza giriş yapmak ve bilgileri almak, düzenleme yapmak son derece kolay. Aynı zamanda yeni başlık oluşturmak, yorumları görüp onaylamak ve cevaplamak basit.

WordPress kurulu olduğunda blog güncellemek kolay. Ayrıca gelişmeleri bildirimlerle haber veriyor. Günlük güncellemeler içeren kalabalık bir blog işletiyorsanız daha sağlam bir iş planı çıkarmanız gerekebilir. Aynı zamanda Facebook ve Twitter paylaşımları, Feedly ile haber takibi gibi kapsamlı bir plan şart.

Blog sahibi olup Twitter kullanmanın püf noktası sadece paylaşım değil aynı zamanda takipçilerle bağlantı kurabilmek. Aynı zamanda arama özelliğini kullanıp blog ile ilgili başlıkları ayıklamalısınız. Yeterli sayıda kişiyi takip eder olduğunuzda sürekli ilgi çekici başlıklar bulabiliyor olacaksınız.

Diğer bir seçenekse Feedly servisini kullanarak ilgi çekici sitelerin RSS servislerine üye olmak ve bu şekilde elde ettiğiniz güncel bilgileri çoğaltmak, sürekli takipte kalmak.

Bir diğer seçenek Google uyarıları eklemek. www.google.com/alerts adresini ziyaret edin ve ilgili arama kriteriyle girdi ekleyin. E-posta adresinizi de eklediğinizde bu aramanın güncel sonuçları size gönderiliyor olacak. Google Now akıllı asistan ise alışkanlıklarınızı öğrenir ve ilginizi çekebilecek içerikleri size önerir.

Daha önceden hazırladığınız draft içerikler varsa bu uygulama sayesinde kontrol edip tamamlayıp yayına sokabilirsiniz.



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