Disney ve Joycity, yaklaşık iki ay önce yeni bir Karayip Korsanları mobil oyununun piyasaya çıkacağını duyurmuştu. Pirates of the Caribbean: Tides of War adını taşıyan oyun bugün Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için indirilmeye sunuldu. Serinin tutkunları filmin prömiyerinden önce neler geleceğini öğrenme fırsatı bulacak.

Strateji Oyunu Pirates of the Caribbean: Tides of War Yayınlandı

Pirates of the Caribbean: Tides of War, Disney’in gişe rekorları kıran popüler film serisine dayanan; alışılageldik karakter, gemi ve hikaye özelliklerine sahip ücretsiz oynanabilen bir strateji oyunu. Oyuncular bina, gemi inşası, asker eğitimi gibi çeşitli stratejiler planlayabiliyor ve birbirlerine karşı savaşmak için ortak bir ittifak oluşturabiliyor. Açık denizlerde dolaşan ortak düşmana karşı savaşmak da olası.

Serinin takipçisi iseniz, filmlerdeki Kaptan Jack Sparrow, Kaptan Barbossa ve Will Turner gibi karakterlerin bazılarını kesinlikle tanıyorsunuzdur. Oyunda filolar inşa etmeli ve yaklaşan savaşlar için korkusuz korsanları işe almalısınız. Karayipler’in en büyük korsan kaptanı olmak için düşmanlarınızı yağmalayabilirsiniz. Dünyanın her yerinden korsan kaptanlarıyla ittifaklar kurarak okyanusa hükmedebilirsiniz. Karayip Korsanları filminin entrikaları ve karakterlerini barındıran destansı görevler sizleri bekliyor.

Pirates of the Caribbean: Tides of War Google Play ve App Store uygulama mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor, tabii uygulama içi satın alma ögeleri de içermekte. Oyun Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemli Android cihazlar ile iOS 7.0 ve daha güncel işletim sistemli mobil Apple cihazlar ile uyumlu.





