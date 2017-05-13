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Android‘li akıllı telefonlarda Hızlı Dosya İndirmek için kullanabileceğiniz uygulamaları ele alacağız. İnternet 10 yıl önceki halinden çok uzakta. Geride bıraktığımız yıllarda çok yol alındığı kesin. İşiniz ile ilgili web sitelerini ziyaret edebilir, onu yatağınızdan dahi ayrılmadan herhangi bir şeyi öğrenmek için kullanabilir, dilediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Çeşitli kaynaklardan dosya indirmek de hemen hepimizin yaptığı bir şey.

Akıllı telefonlarımızda hem WiFi hem de 3G / 4G üzerinden hızlı internet bağlantıları kurabiliyoruz. Android’de bu ağların nimetlerinden sonuna dek faydalanarak Hızlı Dosya İndirmek için kullanabileceğiniz uygulamalara göz atıyoruz.

Android: Hızlı Dosya İndirmek

Loader Droid download manager

Uygulamayı hayli küçük boyutlu ve kullanımı oldukça kolay. Yıllardır severek kullandığımız bir indirme yöneticisi. Bağlantıları yakalamak üzere dahili web tarayıcısı, indirmeleri duraklatma, indirilen dosyaları parçalar halinde indirerek indirme işlemini hızlandırma, bağlantı tipini seçme gibi çeşitli özellikler barındırıyor.

Advanced Download Manager

Advanced Download Manager uygulaması aynı anda 3 adete kadar dosya indirme olanağı sunuyor. Farklı formatlardaki dosyaları farklı dizinlere kaydedebiliyorsunuz. Dosya indirme işlemini dilediğiniz gibi duraklatıp devam ettirebilirsiniz.

Download All Files

Hızlı dosya indirme olanağı sunan Download All Files uygulaması şu ana dek 15 milyon defadan fazla indirilme sayısına ulaşmış durumda. Uygulama Chrome, Dolphin, Firefox gibi popüler web tarayıcılarından indirme bağlantısı yakalayıp devreye girebiliyor.

Download Manager for Android

Download Manager for Android hemen her tür dosya tipi için indirme desteği sunan bir başka uygulama. Facebook’tan video indirme özelliği dahi bulunmakta. Dahili bir web tarayıcısına ev sahipliği yapıyor. Dosya yöneticisi ve medya oynatıcısı özellikleri hazır.

Download Blazer

Download Blazer popüler Opera ve Opera Mini haricinde hemen her web tarayıcısı ile entegre olabiliyor. Uygulama oldukça basit ve kullanımı da kolay. YouTube’dan video indirme özelliği bulunmadığı unutulmamalı. İndirmeleri duraklatma, çoklu bağlantı kurarak indirmeyi hızlandırma gibi alışılageldik özellikler içeriyor.





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