⁠⁠⁠







Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabilecek en eğlenceli yüz değiştirme uygulamaları ile karşınızdayız. Yüz değiştirme akıllı telefonunuzda yapabileceğiniz en ilginç ve eğlenceli işlemlerden birisi. Ele aldığımız uygulamaları kullanarak akıllı telefonunuzun ön kamerasıyla bir fotoğraf çekebilir, kendinizin ve arkadaşlarınızın yüzünü ilginç görünümlere büründürebilirsiniz. Dilerseniz şimdi Android ve iOS uyumlu yüz değiştirme uygulamaları arasında küçük bir gezinti yapalım.

Android ve iOS: Yüz Değiştirme Uygulamaları

MSQRD

MSQRD oldukça şaşırtıcı maskeler ve efektler ile görünümünüzü değiştirmenizi sağlayan, son derece popüler bir yüz değiştirme uygulaması. Kendinizi bir panda, bir zombi haline getirebilir veya arkadaşlarınızla yüz değiştirebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, fotoğrafları ve videoları kaydedip paylaşabilirsiniz. En sevdiğiniz maskeleri elde ederek Facebook’taki arkadaşlarınıza, aile üyelerinize ve hayranlarınıza eğlenceli anlar yaşatabilirsiniz.

Face Swap Live

Face Swap Live ile yüzünüzü arkadaşlarınızla veya fotoğraflarla gerçek zamanlı olarak değiştirebiliyorsunuz. Uygulama ünlüleri, arkadaşlarınızı veya internetten / telefonunuzdan edindiğiniz eğlenceli fotoğraflardaki yüzleri değiştirip video ve fotoğraflar oluşturmanıza olanak tanıyor. Araç yalnızca statik fotoğraflar kullanan diğer uygulamaların aksine, yüzleri kameradan gerçek zamanlı olarak işleyebiliyor.

MixBooth

MixBooth uygulaması efsanevi AgingBooth, FatBooth, BaldBooth, UglyBooth ve BoothStache uygulamalarının geliştiricilerinin eseri. MixBooth ile kendinizi bir başkasının cildinin içine yerleştirebilirsiniz. Uygulama yüzünüzü arkadaşlarınızla, aile bireylerinizle, iş arkadaşlarınızla ve ünlü kişilerle karıştırmanız için şaşırtıcı ve eğlenceli bir yol sunuyor. Sonuç e-posta, MMS, Facebook ve Twitter yoluyla paylaşılabiliyor.

Lip Swap

⁠⁠⁠







Lip Swap, yüzünüzün bölümleri arasında değişim yapmanızı sağlayan deneysel bir Android uygulaması. Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz eğlenceli videolar oluşturmanıza olanak tanıyor.

Face Swap!

Uygulama otomatik olarak ve anında fotoğraflarınızdaki tüm yüzleri takas ediyor, yüzleri otomatik algılamak için gelişmiş bir yüz algılama algoritması kullanıyor. Yüzleri odaklamanıza, büyütmenize, ölçeklendirmenize, döndürmenize ve doğru şekilde yakınlaştırmanıza izin veriyor. Facebook entegrasyonu ile arkadaşlarınızı seçebilir, arkadaşlarınızın fotoğraflarını değiştirebilir ve diğer sosyal ağlar üzerinden paylaşım yapabilirsiniz.