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Çok sayıda farklı ülkedeki kullanıcılar reklam amaçlı spam mesajlardan bulanıyor. SMS’leri kullanmaya son vermemize neden olan bu durumdan ötürü çoğu kullanıcının canı sıkılıyor. Herhangi bir formu doldururken verilen numaralar SMS yağmuruna tutuluyor ve önüne geçilemiyor.

Android: Reklam SMS’lerini Engelleyin

Diğer yandan banka girişi gibi belirli işlemler için SMS ile gelen şifreler kullanılmaya devam ediyor yani SMS uygulamasını tamamen kapatmak söz konusu değil. Bu durumda Gmail’de olduğu gibi iyi bir filtreleme sistemi gerekiyor. Android kullanıcılarına yardımcı olacak çeşitli uygulamalar var.

TrueCaller

TrueMessenger uygulamasını da geliştiren ekip bu yeni uygulama içine SMS filtreleme özelliğini de eklediği için daha kapsamlı bir çözüm. TrueDialer arama ve TrueMessenger SMS özellikleri bu uygulama çatısında birleşti. Kurulumdan sonra uygulamaya kullanım için izin vermeniz gerekiyor. Ardından arama ve SMS uygulaması olarak varsayılan seçebilirsiniz. Uygulama bulunulan ülkeye bağlı olarak raporlanan spam göndericileri listesine ekliyor ve size gelen içeriğin göndericisine bakarak yakalıyor.

Daha fazla sayıda kullanıcı yeni numaraları rapor ettikçe liste güncelleniyor ve daha sağlam koruma elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni keşfettiğiniz spam kaynaklarını siz de engelleyebilirsiniz. Şunu belirtmek isteriz ki size ait arkadaş listesindeki numaraları sunucusuna gönderip içeriğini genişletiyor. Ücretsiz olan uygulama reklamlar gösteriyor ama aylık ödemeyle kaldırabilirsiniz.

SMS Blocker

Bu uygulama diğerleri kadar iyi tasarlanmış olmayabilir ama SMS Blocker ile ilgi çekici özellikler geliyor. Blok listesiyle gönderici engelleyebilir, aynı zamanda başlangıcı xxx olan tüm numaraları seri şeklinde engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda içinde indirim, kupon vb kelimesi geçenler de engellenebilir. Böylece kontrol kullanıcıya veriliyor. Reklam destekli ücretsiz uygulamanın Pro sürümü alınabiliyor. Buna geçince engellediğiniz SMS’ler otomatik olarak gelince siliniyor.





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