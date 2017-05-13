Android: WhatsApp’ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır?

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Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp’ta mesaj zamanlama işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir anlık mesajlaşma uygulaması. Uygulamada varsayılan olarak sunulmayan mesaj zamanlama özelliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek. Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp’ta mesaj zamanlama işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Android: WhatsApp’ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle akıllı telefonunuza Scheduler for WhatsApp uygulamasını indirin.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 1

Scheduler for WhatsApp
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Scheduler for WhatsApp
Developer: Infinite_labs
Fiyat: Ücretsiz+

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Accessibility settings menüsündeki mesaj zamanlama özelliğine erişim talep edecektir. OK butonuna dokunarak onay verin.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 2

Şimdi uygulama arayüzünde sağ alt kısımda yer alan + simgeli butona dokunun.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 3

Buradan grup ya da kişiye gönderme seçeneğini işaretleyin. Alıcıyı belirleyin. Gönderim zamanını ayarlayın ve gönderim sıklığını seçin. Tabii son olarak da otomatik olarak gönderilmesini istediğiniz mesajı yazmalısınız.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 4

Oluşturduğunuz kayıt uygulama arayüzünde bu şekilde görüntülenecektir.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 5

WhatsApp’ta mesaj zamanlama işlemi için SQEDit – Auto Scheduling App uygulamasından da yardım alabilirsiniz.

SQEDit - Auto Scheduling App
İndir
QR-Code

SQEDit – Auto Scheduling App
Developer: KVentures
Fiyat: Ücretsiz

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra çalıştırın. Aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Facebook hesabınızla oturum açabilir ya da dilerseniz bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 6

Oturum açma işleminden sonra WhatsApp‘ı seçin.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 7

Uygulamanın rehberinize erişim izin talebine Allow butonuna dokunarak onay verin.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 8

Buradan göndermek istediğiniz mesajı yazabilir ve gönderim tarih ile saatini ayarlayabilirsiniz.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 9

İlgili zaman geldiğinde bildirim ekranında uyarı göreceksiniz. Send butonuna dokunun.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 10

Mesajı göndermek istediğiniz kişiyi seçin.

Android Whatsapp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır 11

Mesaj WhatsApp’tan seçtiğiniz kişiye gönderilecektir.

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