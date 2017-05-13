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Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp’ta mesaj zamanlama işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. WhatsApp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir anlık mesajlaşma uygulaması. Uygulamada varsayılan olarak sunulmayan mesaj zamanlama özelliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek. Android‘li akıllı telefonlarda WhatsApp’ta mesaj zamanlama işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Android: WhatsApp’ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle akıllı telefonunuza Scheduler for WhatsApp uygulamasını indirin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Accessibility settings menüsündeki mesaj zamanlama özelliğine erişim talep edecektir. OK butonuna dokunarak onay verin.

Şimdi uygulama arayüzünde sağ alt kısımda yer alan + simgeli butona dokunun.

Buradan grup ya da kişiye gönderme seçeneğini işaretleyin. Alıcıyı belirleyin. Gönderim zamanını ayarlayın ve gönderim sıklığını seçin. Tabii son olarak da otomatik olarak gönderilmesini istediğiniz mesajı yazmalısınız.

Oluşturduğunuz kayıt uygulama arayüzünde bu şekilde görüntülenecektir.

WhatsApp’ta mesaj zamanlama işlemi için SQEDit – Auto Scheduling App uygulamasından da yardım alabilirsiniz.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra çalıştırın. Aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Facebook hesabınızla oturum açabilir ya da dilerseniz bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.

Oturum açma işleminden sonra WhatsApp‘ı seçin.

Uygulamanın rehberinize erişim izin talebine Allow butonuna dokunarak onay verin.

Buradan göndermek istediğiniz mesajı yazabilir ve gönderim tarih ile saatini ayarlayabilirsiniz.

İlgili zaman geldiğinde bildirim ekranında uyarı göreceksiniz. Send butonuna dokunun.

Mesajı göndermek istediğiniz kişiyi seçin.

Mesaj WhatsApp’tan seçtiğiniz kişiye gönderilecektir.



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