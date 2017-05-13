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YouTube videolarını izlemek Android yüklü akıllı telefonunuzla en sevdiğiniz işlemlerden biri olabilir ama bunun için Wi-Fi olan yerde bulunmanız gerekiyor çünkü aksi takdirde kısa süre içinde mobil veri kotanızı bitirebilirsiniz. Videoları indirip daha sonra çevrimdışı izlemeye ne dersiniz?

Android: YouTube Videolarını İndirip Çevrimdışı İzleyin

Tubemate adı verilen uygulama sayesinde YouTube videolarını cihaza indirip daha sonra çevrimdışı izleyebilirsiniz ama elbette YouTube sahibi Google’ın böyle bir uygulamayı Google Play ortamına eklemesi beklenemez. Buna ek olarak YouTube videolarını indirmenin de yasal olduğu söylenemez ama kendiniz izlemek için kullanıyorsanız sıkıntı yaratmaması lazım.

Android ayarları içinden Güvenlik kısmına girin ve Bilinmeyen kaynaklardan kuruluma onay verin. Ardından Google Play dışındaki kaynaklardan gelen apk paketlerini kurup bu uygulamaları kullanabiliyor olacaksınız. Tubemate indirmek içinse http://tubemate.net/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İnternet ortamında çok sayıda sahte ve güvensiz apk paketi olabileceği için sadece bu sitede yer alan indirme linklerini kullanın. Ayrıca bu şekilde indirilen uygulamalar otomatik olarak güncellenmezler ve tekrar kontrol etmek size düşer.

Kurulumdan sonra uygulamayı çalıştırın ve ister burada arama yaptıktan sonra üstteki yeşil oka basarak videoları indirin, isterseniz de standart YouTube uygulamasını kullanırken beğendiklerinizi indirmek için paylaş menüsüne tıkladıktan sonra Tubemate seçin ve devam edin. İndirme sırasında hangi çözünürlüğü istediğiniz soruluyor olacak. Ne kadar yüksek seçerseniz cihaz belleğinde o kadar fazla yer kaplar.



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