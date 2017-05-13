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Samsung Galaxy S8 akıllı telefonda Çoklu Pencere Modu kullanımı için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Samsung Galaxy S8 akıllı telefon 5.8 inç, Galaxy S8+ ise 6.2 inç gibi hayli geniş ekranlara ev sahipliği yapmakta. Akıllı telefonların ekranlarının en – boy oranları da 18.5:9, yani önceki nesillere kıyasla daha uzun ekranlarla karşı karşıyayız. Bu tablo akıllı telefonların ekranda aynı anda iki uygulama çalıştırmak için oldukça ideal olduklarını göstermekte. Samsung Galaxy S8‘de Çoklu Pencere Modu kolayca etkinleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy S8: Çoklu Pencere Modu Nasıl Kullanılır?

Ana ekran ya da uygulama tepsisi aracılığıyla Settings menüsüne erişin.

Advanced features bölümüne gidin.

Multi window seçeneğine dokunun.

Multi Window modunu etkinleştirmek için Use Recents button anahtarını aktive edin.

Use Recents button seçeneğine dokunun.

Çoklu pencere modunda kullanmak istediğiniz görünümü seçin.

Split screen görünümünü seçmek ekranın üst yarısını doldurmak üzere halihazırda bulunduğunuz uygulamayı otomatik olarak yeniden boyutlandırıyor. Snap window‘da ekrana dahil edeceğiniz uygulamanın alanını seçebiliyorsunuz. Çoklu pencere modunda kullanmak istediğiniz uygulamaya zaten sahipseniz yeniden boyutlandırmak için son uygulamalar tuşuna uzun süre basabilir ve ardından kullanmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçebilirsiniz.

Split screen görünümü şu şekilde çalışmakta:

Çoklu pencereyi etkinleştirmek için bir uygulamadayken son uygulamalar butonuna basılı tutun ve ekranın üst yarısına yeniden boyutlandırın.

Bölünmüş ekran görünümüne uygulama eklemek için son uygulamalar listesinden ikinci uygulamayı seçin ya da More apps butonunu kullanın.

butonunu kullanın. Orta çizgide sürükleyerek her iki uygulamayı yeniden boyutlandırın.

Snap window için:

Son uygulamalar menüsünde Snap window butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Uygulamanın bölgesini seçin ve Done butonunu kullanın.

butonunu kullanın. Son uygulamalar menüsünden ya da More apps butonuyla kullanmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçin.

butonuyla kullanmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçin. İlk uygulama üst kısma sabitlenecek, ikinci uygulama da ekranın geri kalan kısmını dolduracaktır.

Çoklu pencere görünümünden çıkmak için son uygulamalar butonuna basılı tutmanız yeterli olacaktır.



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